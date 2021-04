Joker Wild Card/ Video, su Italia 1 il film con Jason Statham

Joker Wild Card va in onda su Italia 1 oggi, 22 aprile 2021, a partire dalle 23.15 in seconda serata. Il film è stato realizzato e prodotto nel 2015 dal regista Simon West sul soggetto di William Goldman. Il nome non tragga in inganno, non c’è alcuna relazione con il Joker di Batman, reso particolarmente celebre dalle interpretazioni di Heath Ledger e Joaquin Phoenix. Il film è stato un flop clamoroso al botteghino, arrivando a incassare 6 milioni di dollari. Basti pensare che solo per la produzione ne erano stati spesi 30.

Il film è stato distribuito negli Stati Uniti in versione limitata dalla Lions Gate Entertainment ed è approdato on demand il 30 gennaio del 2015. In Italia è arrivato nell’agosto dello stesso anno. Joker Wild Card vede protagonista Jason Statham, celebre interprete di numerosi film di azione.

Joker Wild Card, la trama del film

In Joker – Wild Card, Statham impersona Nick Wild un ex ufficiale dell’USAF con il pallino del blackjack. L’uomo si guadagna da vivere proteggendo persone facoltose interessate al mondo delle scommesse e del gioco d’azzardo di Las Vegas. Wild ha in mente un obiettivo: guadagnare 500mila dollari, lasciare per sempre gli Stati Uniti e trasferirsi in Corsica acquistando una barca a vela. Il piano di Nick verrà sconvolto da due eventi: la violenza sessuale e fisica subita dalla sua amica Holly dal boss Danny DeMarco e dalle richieste di Cyrus Kinnick, alla ricerca di una guardia del corpo. Il piano di vendetta di Nick verrà messo in atto tra mille difficoltà e grazie alla complicità proprio di Holly, che sottrarrà al criminale anche 50mila dollari. Nick userà questi 50mila dollari per vincerne dieci volte tanto e mettere in atto il suo piano, giocando fianco a fianco con il giovane Cyrus. Ma i problemi sono tutt’altro che finiti per Nick e i suoi due sodali, dato che il boss DeMarco è ancora sulle loro tracce ed è assetato di vendetta.

