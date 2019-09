Jolanda Carrisi, mamma di Al Bano/ Chi è la donna della sua vita? (È la mia vita)

Jolanda Carrisi ha avuto sempre un posto speciale nel cuore del figlio Al Bano, l’unica vera donna della sua vita. Anche se l’intera esistenza del cantautore, a ben vedere, è più che circondata di donne. Due compagne di vita, tante figlie, ma un solo pilastro: mamma Jolanda. “Sono orgogliosa del figlio che mi dice così”, dice la donna durante una breve intervista a La vita in diretta estate di un anno fa. L’amore per la musica del resto nasce proprio con lei, per via di quella grande passione avuta per il canto lirico che ha sempre nutrito, nonostante abbia sempre lavorato come sarta. Solo un cruccio nei pensieri di Jolanda: la separazione del figlio da Romina Power. Anche se all’inizio della loro storia d’amore lei e il marito si sono opposti alle nozze, alla fine ha sempre amato quella ragazza americana, poi diventata donna. Per questo è stata una delle prime ad essere fortemente felici per il ritorno di Romina al fianco di Al Bano, anche se solo dal punto di vista lavorativo. Clicca qui per guardare il video di Jolanda Carrisi.

Jolanda Carrisi, È la mia vita: la cucina come punto di forza

La cucina è senza dubbio uno dei punti di forza di Jolanda Carrisi, la madre di Al Bano. Un legame con il cibo e la tradizione che la donna ha poi trasmesso al suo rampollo, tramandandogli anche la cultura della loro terra. “Guardandola, seguendo il suo esempio e soprattutto assaggiando le cose che cucinava”, spiega Carrisi nel libro La cucina del sole, edizione Mondadori. Una donna di altri tempi sotto molti punti di vista, mamma Jolanda. Un’umiltà che scorre nelle sue vene da sempre e che non ha mai abbandonato, nemmeno quando il figlio ha iniziato a fare i conti con una grande popolarità. “Mi sognava maestro, con un posto fisso, e io andavo lontano a fare non si sa cosa”, dice ancora Al Bano in un altro libro dedicato alla madre, L’origine del mio mondo, pubblicato con La nave di Teseo. Una vera delusione quindi per Jolanda scoprire che suo figlio desidera tentare la strada della musica e trasferirsi a Milano. In quel momento avviene il loro primo litigio, ma l’armonia ritornerà presto in famiglia. Il docufilm È la mia vita che Canale 5 trasmetterà nella prima serata di oggi, mercoledì 25 settembre 2019, parla anche di questo. Di come quel legame non si sia mai scalfito, dei primi anni nel mondo della canzone di Al Bano. “Una leonessa”, dice ancora l’artista in un’intervista a Oggi di qualche tempo fa, parlando della madre e del suo carattere determinato quanto combattivo. Gli artigli li mostrerà anche quando Loredana Lecciso sceglierà di dichiarare alla stampa di voler lasciare il compagno e mamma Jolanda non esiterà a toglierle la parola.

Jolanda Carrisi: la vera donna della vita di Al Bano





© RIPRODUZIONE RISERVATA