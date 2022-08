Jolanda e Leonardo, figli di Ambra Angiolini e Francesco Renga/ Ecco cosa fanno oggi

Jolanda, Leonardo e la separazione di Ambra Angiolini e Francesco Renga

Jolanda e Leonardo sono i due figli della showgirl Ambra Angiolini, nati dalla storia d’amore con il cantante Francesco Renga. La relazione tra i due era terminata nel 2015, lasciando fan e media in bisbiglio per via della loro popolarità e anche perché non hanno mai raccontato il reale motivo della loro separazione. Da una frase che ambra dichiarò a Vanity Fair, cioè: “Due anni fa il mio cuore smise di battere per una persona gigantesca”, in molti hanno dedotto che la loro relazione sarebbe giunta al capolinea proprio perché la showgirl non provava più lo stesso sentimento di un tempo.

La loro relazione non ha mai intaccato il loro rapporto con i figli, il rispetto reciproco che hanno sempre mantenuto per loro e il rapporto di cordialità è stato ben visibile a tutti anche quando nei primi momenti di crisi, paparazzati con i volti imbronciati, i due avevano comunque accompagnato insieme i figli a scuola. Sia Leonardo (nato nel 2006) che Jolanda (nata nel 2004) sono indubbiamente influenzati dalla storia dei genitori e dalla loro fama, soprattutto Jolanda che sin da piccola era al centro del gossip perché il papà aveva vinto Sanremo con la canzone “Angelo”, dedicata proprio a lei.

Chi sono Jolanda e Leonardo oggi?

Ad oggi Jolanda e Leonardo, fanno parte di qualcosa che Francesco Renga (seppur single) chiama “famiglia allargata”. Jolanda è la primogenita, somiglia molto alla madre e di recente, in occasione del suo diciottesimo compleanno, il padre le aveva dedicato una frase meravigliosa sui social: “Il tuo sguardo sono stati i miei occhi sul mondo”.

Rispetto a Jolanda, che tra l’altro utilizza molto i social, Leonardo ha 16 anni ed è un ragazzo molto più riservato, lo si vede anche da quei pochi scatti che la madre Ambra posta insieme a lui su Instagram. Jolanda, che al contrario del fratello si esprime molto di più attraverso i social, oltre ad essere un’amante degli animali, appare anche come una ragazza molto sensibile e interessata alle tematiche sociali, soprattutto quelle tra gli adolescenti. Non a caso quando su Tiktok andava di moda la pericolosa challenge “Boiler summer cup”, Jolanda ha espresso un suo parere scrivendo dei lunghi post su Instagram e inserendoli tra le storie in evidenza. Oltre alla sensibilità è anche una ragazza molto ironica e che ama scrivere e creare contenuti social.

