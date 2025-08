Chi erano Jolanda Ianniello e Salvatore Califano, i genitori di Franco Califano: alla sua nascita vivevano in Libia. Lui nacque su un aereo a Tripoli

Si chiamavano Jolanda Ianniello e Salvatore Califano i genitori di Franco Califano, protagonisti della sua incredibile storia di vita, già a partire dalla nascita. Il Califfo, infatti, è nato a Tripoli, dove i genitori vivevano. Non è stato però un ospedale libico e neppure una casa a dare i natali all’artista, che è venuto al mondo in aereo.

Silvia Califano, figlia di Franco Califano/ Abbandonata dal papà a 5 mesi: "Con il tempo l'ho compreso"

La mamma si trovava infatti sul velivolo quando è iniziato il travaglio: il pilota è stato costretto all’atterraggio di emergenza mentre Jolanda ha partorito proprio a bordo dell’aereo. I genitori di Franco Califano vivevano dunque in Libia, dove il padre Salvatore, originario di Pagani, era in servizio nel Regio Esercito. Lui e la moglie Jolanda, già genitori di una figlia, Liliana, sono tornati a Roma poco dopo la nascita del secondogenito, per poi trasferirsi a Pagani durante la seconda guerra mondiale e ancora tornare a Roma in seguito alla fine del conflitto.

Mita Medici, chi è l'ex compagna di Franco Califano/ Dal primo incontro all'amore: "Fu uno scandalo"

Jolanda Ianniello e Salvatore Califano, chi sono i genitori di Franco Califano: l’addio prematuro del padre

Proprio a Roma è nato il terzo figlio di Jolanda Ianniello e Salvatore Califano, Guido. Negli anni romani morì il padre di Franco Califano, Salvatore. Un grandissimo dolore quello della scomparsa del papà per Franco: Salvatore aveva infatti ancora tutta la vita davanti e la sua morte sconvolse tutta la famiglia. “Ho un rimpianto, uno solo, quello di non aver sufficientemente a lungo vissuto la vita di mio padre. Al quale io sono aggrappato in maniera incredibile, ho amato mio padre così tanto da non riuscire ad amare più. Lui per me era tutto” ha rivelato nel corso della sua vita Franco Califano, che dunque ha vissuto un legame speciale con il papà.

Franco Califano com’è morto? Infarto fatale/ Le parole del medico: "Non era malato”

Dei genitori di Franco Califano, l’artista ha raccontato qualcosa in più nella sua biografia, spiegando l’importanza che entrambi hanno avuto nella sua vita. Il papà è stato un grande lavoratore, scomparso troppo presto, mentre la mamma una donna dedita alla famiglia, che ha dato tutto per i suoi figli.