Jolanda Iottino e Carmelo Carrisi, chi erano i genitori di Albano Carrisi/ Il retroscena…

Jolanda e Carmelo, la storia di un grande amore. La rivelazione di Albano Carrisi

Jolanda e Carmelo sono stati i genitori di Albano Carrisi. Il cantante ha avuto sempre un rapporto molto stretto con i suoi genitori. Albano Carrisi aveva confidato di aver conosciuto il padre Carmelo solo all’età di 3 anni visto che fu costretto a partire per la guerra. Un allontanamento forzato quello del padre di Albano che per tre anni è stato lontano da casa e dalla moglie Jolanda. Di lui nessuna notizia per circa tre anni fino a quando però la moglie Jolanda ebbe un sogno premonitore. La donna, infatti, ha visto in sogno San Marco, il Santo protettore di Cellino San Marco, che le annunciava il ritorno del marito per il 29 luglio. E così è stato visto che Carmelo fece ritorno a casa proprio in quel giorno.

Il cantante parlando proprio del padre ha detto: “Non l’ho mai visto disperato, sempre allegro, con il canto in gola”. L’artista si è poi soffermato sull’amore che ha legato i suoi genitori confessando: “L’amore tra loro due è stato fantastico ma l’esplosione è stata la fine di mio padre su questa terra, ho visto l’amore di mia madre che mi ha lasciato piacevolmente scosso. Mi ha testimoniato quanto è stato grande il loro amore”. Jolanda è stata la colonna della vita di Albano Carrisi. Jolanda sperava per Albano una carriera diversa. La madre lo voleva con un posto fisso ma ha dovuto fare i conti con il sogno del figlio di diventare cantante. Albano ha raccontato poi che la madre è rimasta amareggiata da alcuni momenti della sua vita. La donna avrebbe infatti sofferto molto per la sua separazione da Romina Power.

Iolanda e Carmelo, la fuga da casa e il matrimonio

Carmelo Carrisi, il padre di Albano, si ritrovò a vivere un momento storico estremamente drammatico, rappresentato dalla Seconda Guerra Mondiale. Albano raccontò di come il papà cercava di non uccidere nessuno, di non ammazzare altri ragazzi come lui nati in parti diverse del mondo e che, nella maggior parte dei casi, si ritrovavano sul campo di battaglia non per loro volontà. Carmelo Carrisi combatté sul fronte balcanico, restando per tre anni in Albania. E purtroppo di premere il grilletto gli capitò. Poi un giorno si finse gravemente malato e venne esonerato dagli obblighi di leva nei confronti del Regio Esercito. Proprio durante il congedo Carmelo sposò la sua Jolanda, e nel 1943, a due anni dalla fine ufficiale del conflitto, nacque proprio Albano. I genitori del cantante scapparono pure di casa, ad un certo punto, con l’aiuto della zia di uno di loro. Ci fu prima la luna di miele e poi il matrimonio, ma la famiglia di Jolanda cacciò via quest’ultima. La donna trovò ospitalità in casa dei suoceri, mentre Carmelo dovette ripartire. Carmelo si innamorò di Jolanda per la voce che aveva e non tanto per com’era fisicamente.

Jolanda Iottino accompagnò il figlio sostenendolo nel corso della sua carriera. Era stata la donna a raccontarlo in televisione: “Era una festa di San Marco, il protettore, e l’hanno chiamato a cantare sul palco e lui è andato e da lì ha cominciato a cantare. Io stavo in pensiero che stava a Milano da solo, visto che non era mai andato da nessuna parte. Freselle, olio, vino, la valigia di cartone era piena. […] Sto pensando al passato. Sono tanti anni che la corriera cammina e lui ha avuto successo. Mio figlio emigrante di successo, me ne ha date di soddisfazioni”. Al Bano aveva inoltre dedicato alla madre un libro dal titolo “Madre mia, l’origine del mio mondo” nel 2017, omaggio al rapporto che lo legava a Jolanda e ai suoi anni di formazione. Il padre di Al Bano, Carmelo Carrisi, morì invece nel 2005 nel reparto di rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi. Aveva 91 anni e le sue condizioni di salute precipitarono all’improvviso, a tal punto da richiederne l’immediato ricovero per disturbi cardiaci. A suo padre, Al Bano aveva dedicato un film tv negli anni 2000, dal titolo “Nel cuore del padre”.











