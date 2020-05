Jolanda, mamma di Al Bano/ “La sua vita assomiglia a un romanzo”

Pubblicità

Jolanda, la mamma di Al Bano si è spenta all’età di 96 anni lasciando un vuoto incolmabile nella vita del cantante di Cellino San Marco. “La migliore donna e mamma del mondo” con queste parole il cantante ha ricordato l’amatissima madre a pochi giorni dalla scomparsa sui social. Una donna importantissima nella vita dell’artista che non ha mai fatto mistero del suo amore per lei. Un rapporto genuino, proprio come è la terra dove Albano faceva sempre ritorno per riabbracciare la sua mamma. Una donna d’altri tempi che ha compreso e sempre incoraggiato il sogno del figlio di diventare un cantante. A lei, infatti, Albano ha dedicato anche il libro “Madre mia, l’origine del mio mondo” diventando poi anche un documentario per il piccolo schermo. “Sono sempre stato affascinato dalla vita di mia madre…Attraverso i suoi ricordi e quelli che mi faceva mio padre, ho ricostruito la sua vita e assomiglia veramente a un romanzo” aveva detto il cantante di Cellino San Marco che aveva voluto raccontare la storia di questa donna unica con un libro – documentario trasmesso in anteprima su Retequattro. “La storia di una donna che ha affrontato cose molto più grandi di lei” così il cantante ha presentato il documentario.

Jolanda, la mamma di Albano: il ricordo di Romina Power

La morte di Jolanda Ottino ha sconvolto non solo la vita del figlio Al Bano, ma anche della ex cognata Romina Power e di tutti i nipoti. Sui social tantissimi sono stati gli omaggi e le parole di affetto a lei dedicate, come quello di Romina Power che ha scritto: “mamma Yolanda, mi hai accolta come una figlia, ed io te ne sarò eternamente grata. Vivrai per sempre nel mio cuore. Così per sempre. Non si muore mai quando si vive nel cuore di qualcuno”. La donna, conosciuta dal grande pubblico per essere la madre del cantante di Cellino San Marco, aveva presenziato in tv con il figlio l’ultima volta nel 2005 durante una puntata di Porta a Porta dove aveva raccontato i primi anni di gavetta del figlio aspirante cantante: “era una festa di San Marco, il protettore, e l’hanno chiamato a cantare sul palco e lui è andato e da lì ha cominciato a cantare. Io stavo in pensiero che stava a milano da solo, visto che non era mai andato da nessuna parte. Freselle, olio, vino, la valigia di cartone era piena. Sto pensando al passato. Sono tanti anni che la corriera cammina e lui ha avuto successo. Mio figlio emigrante di successo, me ne ha date di soddisfazioni”.



