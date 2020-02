Jolanda Ottino, mamma Al Bano/ “Con lei in casa un’irruzione pugliese”

La scomparsa di Jolanda Ottino, la madre di Al Bano Carrisi, ha lasciato la famiglia con un lutto da gestire. Anche Romina Power, che l’ha vista sempre come una sorta di genitore. “Ho vissuto più con lei che con mia madre”, ha detto di recente la cantante al settimanale Leggo. “Ho imparato molto da lei, era una donna che ti regalava molti insegnamenti senza però darti la sensazione di impartirli, una donna straordinaria, davvero”. Oggi, sabato 8 febbraio 2020, Al Bano sarà ospite di Verissimo con la figlia Romina Jr Carrisi e parlerà anche della madre. “È stata una nonna tosta. Con lei in casa c’era sempre un’irruzione pugliese”, ha detto la ragazza nel salotto di Silvia Toffanin. Mamma Jolanda è scomparsa lo scorso dicembre, aveva 96 anni. Ha sempre vissuto nella casa di Cellino San Marco dove il figlio ha creato un impero, sempre al suo fianco. “La migliore donna e mamma del mondo”, ha dichiarato in più di un’occasione il cantante. Ed è a lei, in virtù di quel grande affetto che li ha sempre legati, che Al Bano le ha dedicato il libro Madre, mia l’origine del mondo, trasformato poi in un documentario trasmesso dalle reti Mediaset.

JOLANDA OTTINO, MAMMA AL BANO “IL MIO CUORE SANGUINA”

Jolanda Ottino è stata un po’ la mamma di tutti e il merito è delle lodi continue che il figlio Al Bano Carrisi ha sempre fatto della donna che lo ha messo al mondo. “Ci facevi da genitore quando i miei viaggiavano e noi andavamo a scuola”, ha scritto Yari Carrisi, uno dei figli del cantante, subito dopo la scomparsa di Jolanda. “Ti sei sempre presa cura di tutti, hai vissuto per la gente che amavi”, continua, “e così sei diventata la nonna adottiva di tutta Italia”. La sua vita è stata piena, anche se stravolta da quando il figlio Al Bano è riuscito ad ottenere un enorme successo in tutto il mondo grazie alla musica. “Il mio cuore è a pezzi e sanguina”, ha detto il Leone in seguito al lutto, “non sarei quello che sono se non avessi avuto una mamma come lei e i suoi due grandi regali: l’amore con cui mi ha sempre sostenuto, nei momenti belli e in quelli brutti e i valori all’antica che, da buona contadina, mi ha trasmesso”. Senza considerare un’altra importante eredità che ha lasciato ad Al Bano: la fede. La stessa che gli ha permesso più volte di salvarsi e risollevarsi, nei momenti più bui della sua vita. Come dopo la fine del suo matrimonio con Romina Power e la scomparsa della figlia Ylenia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA