Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga/ “Sentirmi dire ‘brutta’ mi ha fatto male”

Jolanda Renga insultata sui social: le parole della figlia di Ambra e Francesco Renga

Jolanda Renga è la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga. La primogenita, nata dall’amore tra l’attrice e il popolare cantautore, recentemente ha avuto un lunghissimo sfogo sui social in risposta alle tantissime critiche ricevute da chi l’ha definita ‘brutta’. “Poteva essere più fortunata, bella è un parolone” oppure “La madre è tutta un’altra cosa”. E ancora “è carina non bella, mettete gli occhiali ragazzi”, mentre c’è chi ha scritto “bella come la mamma? anche no”. Una serie di frasi e affermazioni che hanno spinto la diciottenne figlia d’arte a prendere la parola su TikTok con un lunghissimo video sfogo in cui ha detto: “ciao, sono Jolanda, la figlia brutta. Sei brutta è una cosa che mi dico sempre, da quando sono piccola e mi vedo allo specchio, da quando mi vedo nelle foto. Sei brutta, hai il naso brutto, il sorriso brutto, il neo brutto, le gambe brutte, tutto brutto”.

Di questo sfogo Jolanda ne ha parlato anche nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo, nella puntata in onda oggi 21 gennaio. “Sentirmi dire sei brutta, o non sei bella come tua mamma, mi ha fatto male. Ho capito che era una ferita aperta”, ha ammesso la ragazza.

Jolanda Renga e lo sfogo su TikTok: “L’ho registrato di getto, senza chiedere consiglio ai miei”

Jolanda, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ospite sabato 21 gennaio a Verissimo, nella sua prima intervista televisiva spiega cos’ha provato quando si è trovata a far fronte a pesanti critiche per il suo aspetto fisico: “Quando ho deciso di rendere pubblico il mio profilo Instagram l’ho fatto perché ho pensato potesse essere uno strumento utile per dire le cose a cui tengo. Aprendo il profilo sono arrivati i primi follower e con loro anche i primi commenti positivi e negativi”. E prosegue: “Un giorno ho visto un video che un ragazzo mi aveva dedicato per complimentarsi con me e per curiosità ho letto i commenti: mi hanno molto ferito e ho pianto per un’ora”.

Jolanda ha però deciso di non abbattersi e anzi rispondere agli hater con un video personale: “L’ho registrato di getto, senza chiedere consiglio ai mei genitori. Volevo fare qualcosa per me, ma anche per coloro che stavano vivendo una situazione simile alla mia”. E chiosa: “Ciò che mi ha reso davvero felice è stato conoscere le storie di ragazze e mamme che mi hanno ringraziato per quello che ho detto. È stata la vittoria più grande”.

