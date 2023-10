JOLANDA RENGA/ “Il mio primo libro? Anch’io mi sono sentita rotta come la protagonista, mai abbastanza”

Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, si racconta a Silvia Toffanin nel corso della puntata di Verissimo del 7 ottobre 2023. Ha appena pubblicato un libro, Qualcosa nel mondo in cui sbadiglia, e ne racconta tra sorrisi e soddisfazione. “Era il mio sogno, i miei genitori sono stati orgogliosi, mamma ha pianto quando ha finito di leggerlo.”

Jolanda ha poi raccontato: “Mi ha aiutato a vedere da altri punti di vista tante cose. Mi è servito tanto, ho capito tante cose di me. La scrittura è qualcosa che mi rappresenta, sono felice di me.” E ha spiegato: “Anche io come la protagonista del libro mi sono sentita rotta, non abbastanza, non all’altezza delle aspettative.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

JOLANDA RENGA PRESENTA A “VERISSIMO” IL SUO PRIMO ROMANZO

Jolanda Renga sarà ospite questo pomeriggio nella nuova puntata di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere su Canale 5: dopo essere stata ospite già in passato del programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, la figlia avuta da Francesco Renga durante la sua lunga relazione con Ambra Angiolini tornerà quest’oggi in studio per raccontarsi nella solita, emozionante intervista con la padrona di casa e per l’occasione presenterà anche al pubblico del programma “Qualcosa nel modo in cui sbadiglia”, il suo primo romanzo pubblicato per i tipi di Electa Mondadori e da poco arrivato in tutte le librerie.

In attesa di scoprire cosa racconterà Jolanda Renga nel corso della sua nuova ospitata a “Verissimo”, possiamo scoprire qualcosa in più sul primo libro da poco dato alle stampe e ripercorrere anche alcuni punti salienti della intervista che aveva concesso alla Toffanin all’inizio di quest’anno. Presentato qualche giorno fa nella cornice della Feltrinelli di Piazza Gae Aulenti a Milano, il romanzo racconta le vicende di Giaele, una ragazza come tante e che, al pari delle sue coetanee è alle prese con la più straordinaria delle avventure: diventare grande. E in questo percorso la figlia di Renga segue la crescita della sua protagonista e “affronta il tema dell’educazione sentimentale attraverso Giaele (…) che inizia la scalata del suo cuore sperando di arrivare in cima per imparare, prima di chiunque altro, ad amare se stessa”.

FILIPPO CARRANTE, CHI E’ IL FIDANZATO DI JOLANDA RENGA?

Dell’opera prima di Jolanda Renga si era già parlato di recente e non solo per il cognome pesante che la ragazza classe 2004 si porta dietro: se la copertina di “Qualcosa nel modo in cui sbadiglia” è stata, disegnata da LaBigotta, nome d’arte della tattoo artist Anna Neudecker, è stata ripresa anche la dedica social di mamma Ambra per l’uscita del libro. “Qualcosa nel modo che hai di esistere: amore immenso, vola” aveva scritto la conduttrice televisiva: “Non mi sembra vero: scrivere un libro è da sempre il mio sogno più grande, e vederlo diventare realtà, dopo così tanto lavoro, mi riempie di sensazioni che non so descrivere a parole” aveva scritto Danda, questo il nickname affibbiatole dagli amici, aggiungendo anche che “posso solo ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutata e seguita in questo percorso. E grazie a chi avrà voglia di scoprire questa storia, pagina dopo pagina”.

E, a proposito di educazione sentimentale, chissà che nell’intervista di questo pomeriggio a “Verissimo” Jolanda Renga non parli anche di Filippo Carrante, il ragazzo a cui è legata da qualche tempo e assieme al quale condivide alcuni scatti del loro amore sui social network. “Lui è arrivato da pochissimo, come tutte le cose belle: quando non lo cercavo ecco che è arrivato” aveva detto del 24enne la ragazza, spiegando che il compagno, al momento lontano dal mondo dello showbiz, “è una delle persone migliori che conosco, stare vicino a me non è sempre facile ma lui non ha mai esitato…”. “Scappiamo via perché noi siamo abbastanza” era invece una delle dediche del suo fidanzato. Parole al miele per la sua dolce metà che oramai pare essere sempre più parte integrante della sua quotidianità, come una romantica gita in barca o anche un curioso travestimento a Carnevale con Jolanda nei panni di mamma Ambra e Filippo agghindato invece come Renga.











