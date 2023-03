Jolanda Renga “presenta” su Instagram il suo nuovo fidanzato/ Il commento del padre

Jolanda Renga, il cuore della figlia di Ambra Angiolini batte anche per Filippo Carrante

Essere figli d’arte al giorno d’oggi porta inevitabilmente ad una forte esposizione mediatica; lo sa bene Jolanda Renga – figlia della nota attrice Ambra Angiolini e del cantautore Francesco Renga – che già diverse settimane fa era stata al centro dei dibattiti social per via di alcuni commenti ingiuriosi da parte di alcuni haters. Ad oggi però, ha scelto di utilizzare il suo personale account di Instagram per annunciare il suo fresco fidanzamento con Filippo Carrante.

La foto pubblicata su Instagram da Jolanda Renga non ha bisogno di interpretazioni o spiegazioni aggiuntive. Uno sguardo intenso, due sorrisi smaglianti e l’amore evidente per il giovane Filippo; il tutto in bianco e nero per rendere ancora più romantico lo scatto tra i due. Scorrendo la sequenza di foto appaiono anche le loro mani strette, a conferma di quanto l’amore appena sbocciato sia reciproco. Questa volta, il post ha generato solo commenti positivi conditi con auguri di una relazione felice e longeva. Sull’identità di Filippo Carrante chiaramente non vi sono ulteriori notizie, dovrebbe trattarsi di un ragazzo comune e che soprattutto può vantare il benestare del padre di Jolanda, Francesco Renga.

Jolanda Renga e Filippo Carrante: il padre Francesco Renga “approva” la coppia

Come anticipato, la scelta di condividere la storia d’amore con Filippo Carrante da parte di Jolanda Renga ha generato molteplici commenti di stima e affetto, tra tutti però, salta all’occhio uno in particolare. Breve e conciso, realizzato semplicemente con due faccine che però appaiono piuttosto eloquenti: questo il commento di papà Francesco Renga che con un volto rassegnato e un cuore rosso approva che il cuore della sua piccola Jolanda possa battere per qualcun altro.

Per un padre non è mai facile accettare che la propria figlia, sempre considerata bambina, diventi appunto una donna e che possa dunque incontrare l’amore. Francesco Renga non sarà mai pronto all’idea che il cuore di sua figlia Jolanda sia impegnato anche da un altro uomo, ma chiaramente benedice il giovane amore tra lei e Filippo. Proprio qualche giorno fa a Verissimo, la giovane figlia d’arte aveva già accennato alla nuova fiamma senza però entrare nel dettaglio: “Ho incontrato una delle persone migliori che conosca, l’ho già presentato al mio papà“. Dunque, al di là del post su Instagram, Francesco Renga era sicuramente già a conoscenza della relazione e non ci sono motivi per dubitare della sua benedizione.

