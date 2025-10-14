Jolanda Renga ricattata: "Soldi o pubblico foto di te nuda, vi rovinerò la vita", la denuncia choc della figlia di Ambra Angiolini

Jolanda Renga finisce sotto ricatto: “Di a tua mamma Ambra di darmi 10mila euro o pubblico foto di te nuda”

Jolanda Renga è finita sotto ricatto, la giovane figlia del cantante Francesco Renga e della conduttrice e attrice Ambra Angiolini nelle scorse ore ha denunciato tramite i suoi profili social di aver ricevuto un messaggio minatorio anonimo da una persona che la minacciava di diffondere sue foto private e intime di cui era in possesso se non avesse pagato un riscatto di 10.000 dollari. L’ anonimo tirava in mezzo anche la madre Ambra Angiolini.

Grande Fratello 2025 in crisi, crollano gli ascolti: "Riunione d'emergenza degli autori"/ Cosa sta succedendo

Scendendo nel dettaglio, infatti, il messaggio ricevuto dalla figlia di Ambra Angiolini e Francesca Renga, Jolanda Renga, recitava: “Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda. Dì pure ad Ambra che se non riceverò 10.000 dollari ti rovinerò la vita.“ Un attacco che ha allarmato non solo Jolanda, ma anche i suoi genitori, che hanno prontamente preso in mano la situazione. La 21enne anziché farsi intimorire ha comunque trovato il coraggio di denunciare.



Grande Fratello, Domenico ha tradito la fidanzata Valentina? Spunta segnalazione/ "Chattato con lui per anni"

Jolanda Renga ricattata non si lascia intimorire e denuncia: “Non fatevi intimidire”

Nonostante lo spavento Jolanda Renga non si è lasciata intimidire, ha denunciato immediatamente l’accaduto ai suoi genitori e alle forze dell’ordine. Nelle sue IS la 21 enne ha ammesso di essere spaventata quando ha ricevuto questo messaggio ma non per la minaccia in se, perché consapevole che non esistono queste sue foto da nessuna parte, però ha pensato intelligenza artificiale o altro. “Vi dico quello che ho fatto io. Ho bloccato il numero e ho chiamato subito mio padre, mia madre, chiunque potesse darmi una mano e basta.” ha concluso Jolanda Renga, lanciando infine un messaggio a chiunque si trovi nella sua stessa situazione: “Se dovesse succedere davvero niente panico, non rispondete, non date corda, non date soldi soprattutto e basta. Un abbraccio.”