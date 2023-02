Jole De Toni, chi era la mamma di Maurizio Costanzo/ “Mi ha insegnato il valore dell’onestà”

Jole De Toni, chi era la mamma di Maurizio Costanzo

Se papà Ugo non è riuscito a vivere gli anni del successo e l’inizio della carriera televisiva di suo figlio Maurizio Costanzo, ci è invece riuscita sua madre. Jole De Toni faceva la casalinga ma “Per fortuna è vissuta più a lungo”, ha raccontato il conduttore nel corso della lunga intervista rilasciata lo scorso gennaio a Silvia Toffanin.

Jole è rimasta sempre al suo fianco, dagli esordi nel campo del giornalismo alle prime trasmissioni locali fino all’approdo in televisione. “Quando nel ’90 cominciai un programma alla radio, – ha raccontato Costanzo a Verissimo – Buon Pomeriggio, finita la prima trasmissione le chiesi un parere. Lei mi disse: ‘Sì, ma domani cosa dirai?’. Lei ha vissuto il mio successo, ma non si rese subito conto di come stava arrivando. Se ne è accorta più tardi, perché dal parrucchiere la facevano sedere prima”.

Maurizio Costanzo, il ricordo di mamma Jole a Verissimo

Toccante nell’occasione dell’intervista a Verissimo è stato il ricordo di mamma Jole da parte di Maurizio Costanzo. Quando la Toffanin ha chiesto al conduttore quale fosse l’insegnamento più grande lasciatogli dalla donna, lui ha risposto: “L’onestà è il valore più importante che mi ha trasmesso”. Il rapporto con mamma Jole è sempre stato molto profondo, come lo stesso Maurizio ha sottolineato su Canale 5, così come lo è stato, seppur per soli 16 anni, quello col papà Ugo, scomparso ancor prima di scoprire il grande talento giornalistico di suo figlio.

