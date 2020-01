Jole Santelli afona dopo vittoria Elezioni Calabria/ Cosa è successo: “Non ho voce”

Jole Santelli è stata ormai ribattezzata come la neo governatrice senza voce della Calabria. Afona per via di un problema che l’attanaglia da giorni, sta faticando nel commentare il trionfo alle Elezioni Regionali 2020 in Calabria. E infatti le sue prime parole mentre uscivano exit poll e proiezioni sono state: «Non ho voce». Ma quel fastidioso problema alle corde vocali non smorza l’entusiasmo per un successo importante, pure a livello personale, visto che è la prima governatrice donna al Sud. Già nei giorni scorsi comunque aveva mostrato difficoltà nel parlare, del resto è stato grande il suo sforzo durante la campagna elettorale. Su questo nacque tra l’altro un simpatico siparietto col leader di Forza Italia. «No, non si sente nulla. Va bene, stava dicendo Forza Monza che da ieri è in testa alla classifica della Serie C italiana con 13 punti di vantaggio sulla seconda squadra». Jole Santelli non poté fare altro che sorridere e fare il gesto del no con la mano per smentire Berlusconi.

Lo stesso Berlusconi è poi intervenuto telefonicamente nella notte durante la conferenza stampa di Jole Santelli dal comitato elettorale. «Finalmente la Calabria può voltare pagina. Con la presidente Jole Santelli diventerà il simbolo del riscatto del Sud. Jole Santelli è una donna di Fi che ha dedicato la vita alla sua terra. La Calabria non sarà più terra di inefficienze ma di eccellenze da valorizzare», ha dichiarato il leader di Forza Italia. La situazione non è migliorata nelle ultime ore per Jole Santelli, e non poteva essere altrimenti visto che i riflettori sono tutti puntati su di lei dopo la vittoria alle Elezioni Regionali 2020 in Calabria. Un commento, un’analisi… In molti la sollecitano per parlare dei risultati del voto calabrese, ma Jole Santelli, seppur senza voce, non si è tirata indietro, anzi è ancor più determinata nel portare avanti il suo progetto di rinnovamento della Calabria.



