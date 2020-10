Jole Santelli era sposata?/ Vita privata: fidanzato o marito ideale “Brad Pitt”

Quando vinse le elezioni in Calabria portando a casa un titolo storico come Presidentessa della Regione Calabria, Jole Santelli dedicò la sua vittoria ai genitori, ai nipoti e ai ragazzi della sua Regione. Questo tagliò corto sui pettegolezzi e su chi cercava dettagli sulla sua vita privata ma adesso che la “pasionaria” azzurra è morta nella sua casa di Cosenza, l’argomento è tornato sulla cresta dell’onda. Da quello che sappiamo e si evince sul suo conto è che Jole Santelli non fosse sposato e che non avesse nemmeno un compagno, almeno non in pianta stabile o ufficiale, e che aveva deciso di dedicare questi ultimi anni alla lotta al suo tumore e alla battaglia politica che l’ha portata ad essere la prima donna eletta presidente in Calabria.

Jole Santelli era sposata?

Sempre sorridente e sorniona, Jole Santelli una volta aveva avuto modo di rispondere sulla sua vita privata durante un’intervista in cui si diceva single ma rivelava anche il volto del suo uomo ideale, Brad Pitt. Ai microfoni di Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Jole Santelli aveva raccontato: “Ho passato questo periodo con un compagno? No, purtroppo non sono innamorata, sono single. Il suo uomo ideale? Un uomo che mi faccia ridere e non mi butti addosso tutti i suoi problemi. Fisicamente? Forse piu’ bruno che biondo. Un politico? No. Noi politici siamo egocentrici e insopportabili. Uomo ideale un attore? Brad Pitt. Anche se non mi facesse ridere, lui me lo prenderei lo stesso“.



