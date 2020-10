Jole Santelli morta Presidente Regione Calabria/ Dramma Forza Italia: lotta al cancro

Aveva 51 anni ed era in lotta al tumore da anni, ma stanotte la terribile notizia: Jole Santelli, prima donna Presidente della Regione Calabria, è morta per il cancro che l’aveva colpita già molti anni fa. Eletta lo scorso febbraio con la vittoria del Centrodestra alle Elezioni Regionali in Calabria, la Santelli è stata per anni una delle parlamentari più influenti in Forza Italia, stretta da un legame franco e schietto con il leader Silvio Berlusconi: secondo quanto riportato dall’Ansa, sarebbe stato lo staff della Governatrice a trovarla senza vita dopo che nelle ultime ore le sue condizioni si sarebbero aggravate. La notizia è stata confermata però poco fa dal sindaco di Cosenza Mario Occhiuto: fino a ieri gli impegni politici normali da Presidente della Regione l’avevano tenuta lontana da casa e non si poteva prevedere quanto poi di terribile sarebbe successo solo qualche ora dopo.

MORTA JOLE SANTELLI: LA LOTTA AL CANCRO

Con il 55,28% Jole Santelli aveva sconfitto il candidato del Centrosinistra Pippo Callipo vincendo le Elezioni Regionali in Calabria e divenendo uno dei punti di forza non solo del Centrodestra ma anche in Forza Italia nella politica del centro-sud. Deputata dal 2001 in FI, dal 2013 è anche coordinatrice regionale in Calabria e collaboratrice fianco a fianco dell’amico e collega sindaco di Cosenza Mario Occhiuto. «Non ho mai nascosto la mia malattia, qui tutti sanno, non voglio neanche però che essa mi perseguiti. Io sono in cura presso il reparto di oncologia di Paola. Sorpreso, vero? Da noi ci sono medici eccellenti. Le eccellenze in un mare di incompetenza, clientelismo, ignavia annegano come sassolini nello stagno. Lo so, tante cose non vanno. E io proverò a cambiare», aveva raccontato prima di essere eletta la stessa Jole Santelli che aveva scelto per l’appunto di farsi curare nella sua Calabria. Tra i primissimi colleghi a manifestare cordoglio e affetto per la terribile notizia della morte di Jole, Matteo Renzi che così scrive su Twitter «Un pensiero commosso in memoria della Presidente Jole Santelli, una donna che ha dimostrato di essere una grande combattente. Le mie condoglianze più sentite alla famiglia, agli amici ed ai suoi colleghi di Forza Italia».



© RIPRODUZIONE RISERVATA