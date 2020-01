Jole Santelli presidente, eletti elezioni Calabria 2020/ Seggi e consiglieri

Jole Santelli Presidente, eletti elezioni Calabria 2020: mancano poche sezioni da scrutinare, ma è possibile tracciare un primo bilancio legato ai seggi ed ai consiglieri regionali eletti della lista collegata alla nuova governatrice della Regione. La fedelissima di Silvio Berlusconi ha sconfitto Pippo Callipo, candidato del Partito Democratico e del Centrosinistra unito, e la lista Jole Santelli Presidente ha raccolto un ottimo risultato. Quando mancano poco meno di 100 sezioni da scrutinare, la lista ha raccolto quasi 65 mila voti, ovvero l’8,51%. Un dato che ha fatto la differenza nel testa a testa con il rivale dem e che consente di portare in Consiglio Regionale tre fedelissimi dell’ex parlamentare azzurra. Due i candidati certi di aver un seggio nella prossima legislatura: parliamo di Giuseppe Mattiani e di Lucia Caccamo, che hanno raccolto per il momento rispettivamente 7465 e 3582 voti. Da valutare se anche Bruno Bagnato (2682 voti) risulterà eletto.

JOLE SANTELLI PRESIDENTE, ELETTI ELEZIONI CALABRIA 2020

Deputata di Forza Italia per cinque legislature, Jole Santelli è riuscita a convincere i cittadini calabresi a cambiare Governo della Regione dopo l’esecutivo targato Oliverio ed ora toccherà al Centrodestra governare. La coalizione ha raccolto in totale 18 seggi, un quinto di questi va proprio alla lista Jole Santelli Presidente, anche se bisognerà attendere lo scrutinio definitivo per averne l’ufficialità. Grande la soddisfazione della neo governatrice calabrese, che ha esultato in conferenza stampa: «Permettetemi di dedicare questo successo innanzitutto ai miei genitori: non so dove siano, ma sono certa che sono qui con me. Tutti i ragazzi della Calabria devono poter tornare in questa terra e vivere qui». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sui seggi e sui consiglieri eletti della lista Jole Santelli Presidente alle elezioni in Calabria 2020…

Elezioni Regionali 2020: Emilia Romagna (diretta); Calabria (diretta) – sondaggi e flussi di voto – Eletti Emilia Romagna (Pd – Lega– FI) – Eletti Calabria (Pd – Lega – M5s – FI)



© RIPRODUZIONE RISERVATA