Jon Bon Jovi e Bryan Adams positivi al Covid/ “Completamente vaccinati, stanno bene”

Jon Bon Jovi e Bryan Adams positivi al Covid. I due musicisti hanno dovuto annullare per questo motive I concerti che avevano in programma. In particolare, Jon Bon Jovy aveva programmato un concerto a Miami che è stato purtroppo cancellato in virtù della diagnosi. A dare la notizia è stata WSVN 7 News, ricordando che l’evento “Runaway With JBJ” organizzato da Runaway Tours era in programma dal 29 al 31 ottobre. Prevedeva la performance dell’artista, un Q&A e un photo-op, oltre a una festa di benvenuto in costume di Halloween.

Ma non c’è stato niente di tutto ciò a causa della positività al coronavirus di Bon Jovi. Un suo rappresentante comunque ha fatto sapere tramite Variety che il musicista è vaccinato, nello specifico ha completato il ciclo vaccinale, e sta bene. Stesso discorso per Bryan Adams, anche lui vaccinato con due dosi. Il suo portavoce ha fatto sapere che è asintomatico, dunque anche lui sta bene.

“SONO VACCINATI E STANNO BENE”

La notizia della positività al Covid di Jon Bon Jovi è arrivata all’ultimo minuto, quando la folla era già entrata al Loews South Beach. La band che avrebbe dovuto aprire l’evento, Kings of Suburbia, non ha più suonato in via cautelativa. All’inizio della pandemia era stato il tastierista Dave Bryan ad essere affetto dal Covid. Peraltro, Jon Bon Jovi ha preso parte alla campagna “Mask up” l’anno scorso anche per aiutare le popolazioni più vulnerabili, oltre che per pronuovere le misure di prevenzione. Per quanto riguarda Bryan Adams, era prevista una sua esibizione alla Rock and Roll Hall of Fame di Tina Turner il 30 ottobre. Doveva eseguire un medley di canzoni tra cui “It’s Only Love”, duetto tra Adams e Turner dal suo album del 1984 Reckless, ma appunto un test Covid positivo dell’ultimo minuto gli ha impedito di prendervi parte. La star del country Keith Urban ha sostituito Adams alla cerimonia per esibirsi con l’artista.

