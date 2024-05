Jon Bon Jovi: “Sono una rock’n’roll star. Non sono un santo”/ “Ci sono state 100 ragazze nella mia vita”

Jon Bon Jovi e la vita da rock star

Da anni sulla cresta dell’onda, amatissimo in tutto il mondo, Jon Bon Jovi si è raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni dell’ABC in cui ha svelato alcuni dettagli della sua vita da rockstar, ma anche da uomo sposato. In una lunga chiacchierata con Michael Strahan, nel corso dello speciale dell’Abc “Halfway There” di lunedì, Bon Jovi ha svelato diversi dettagli della sua vita privata ammettendo di non essere stato un santo pur essendo riuscito a portare avanti il matrimonio che dura da anni. Tra le tante domande rivolte da Strahan, c’è anche quella in cui gli ha chiesto come sia stato sposarsi da giovane pur essendo una rockstar.

“In qualche modo l’ho fatta franca” – ha detto per poi aggiungere – “Sono una rock’n’roll star. Non sono un santo. Non sto dicendo che non ci sono state 100 ragazze nella mia vita. Sono Jon Bon Jovi. È stato piuttosto bello!”.

Jon Bon Jovi e il matrimonio

Durante la lunga intervista, Bon Jovi ha spiegato che, al di là di quello che si pensi, non ha mai fatto nulla che potesse mettere a rischio il suo matrimonio. “Questi sono tutti i meravigliosi cliché della celebrità del rock. Si tratta di non mentire mai sul fatto di essere stati dei santi, ma di non essere nemmeno così sciocchi da mandare a put***e la vita di casa”.

Secondo People, Bon Jovi e la moglie si sono conosciuti in un liceo nel 1980. I due hanno attraversato un breve crisi dopo cinque anni quando l’artista ebbe una breve storia di cinque mesi con un’altra ragazza per poi tornare definitivamente insieme formando una splendida famiglia con la nascita di quattro figli: Stephanie, 30 anni, Jesse, 29 anni, Jake, 21 anni, e Romeo, 20 anni.











