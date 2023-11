Jon Voight rimprovera sua figlia Angelina Jolie per le parole sul conflitto in Israele/ “Sono molto deluso…”

Angelina Jolie condanna la controffensiva di Israele: il padre Jon Voight replica sui social

La risonanza di alcuni eventi di cronaca porta inevitabilmente i personaggi pubblici a prendere posizioni chiare in riferimento alle circostanze. L’ultima questione scabrosa che sta sconvolgendo il mondo è l’inasprirsi della guerra tra Israele e Palestina. Le immagini offerte dai telegiornali, unite a quelle reperibili sui social, mettono in evidenza sfumature cruente, disumane, tipiche di un conflitto dove anche in più esperti faticano nel prendere le parti di una fazione piuttosto che di un altra.

Tra le celebrità che hanno scelto di esporsi in riferimento alla guerra tra Israele e Palestina spicca Angelina Jolie. Come riporta Sky Tg24, l’attrice ha condannato sui social la risposta ebraica agli attacchi terroristici di Hamas, risalenti allo scorso 7 ottobre. Ad un mese di distanza da quegli eventi la battaglia si è fatta dunque ancora più cruenta e la star di Hollywood ha dimostrato tutto il suo dissenso rispetto alla controffensiva israeliana.

Jon Voight, padre di Angelina Jolie: pareri opposti sul fronte bellico: “Non ha compreso nulla…”

Le parole di Angelina Jolie non sono passate inosservate all’opinione pubblica, arrivando anche al padre: Jon Voight. Quest’ultimo, sempre sui social – come riporta Sky Tg24 – ha criticato duramente la posizione di sua figlia con parole anche piuttosto nette. “Sono molto deluso dal fatto che mia figlia, come tanti altri, non abbia alcuna comprensione dell’onore di Dio, delle verità di Dio”. Inizia così il discorso dell’attore nel video pubblicato in rete: “L’esercito israeliano deve proteggere la sua terra e il suo popolo, questa è guerra. Non sarà quello che pensa la sinistra, la situazione non può essere civile adesso”.

Jon Voight ha inoltre asserito come sua figlia – Angelina Jolie – non abbia sostanzialmente compreso nulla dell’attuale conflitto tra Israele e Palestina. Tale è stato il dissenso da arrivare a chiedere all’attrice di rivedere le proprie posizioni e di cambiare idea rispetto alle sorti del conflitto tra Israele e Palestina. “Hamas e l’inganno che è il suo governo stanno distruggendo il loro stesso popolo”, ha affermato l’attore e – come riporta il portale – l’84enne ha poi elogiato la spinta eroica del popolo ebraico rispetto alle molteplici vessazioni subite nel corso della storia.











