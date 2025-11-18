Matteo Azzali rompe il silenzio dopo l'uscita dal Grande Fratello: il rapporto con i coinquilini e cosa pensa delle coppie della Casa

Matteo Azzali ha deciso di raccontarsi a cuore aperto dopo la fine della sua esperienza al Grande Fratello, rilasciando un’intervista a SuperGuidaTV. L’ex pugile ha subito spiegato che l’esperienza per lui non è stata una vacanza ma un banco di prova, e per questo entrare in un ambiente dove tutti volevano divertirsi “a modo loro” lo ha messo spesso in difficoltà. Matteo è uno abituato alla disciplina e, quindi, quando ha visto alcuni coinquilini pensare solo a far festa senza preoccuparsi della convivenza, non ha potuto fare a meno di intervenire.

Di conseguenza, ha provato a mettere ordine affinché l’atmosfera non diventasse ingestibile, ma non tutti l’hanno capito subito. Alla fine, però, i coinquilini hanno capito il suo modo di fare e si è portato a casa l’affetto delle persone con cui ha vissuto quelle settimane. Successivamente, ha dato la sua opinione su alcune delle coppie formatesi nella Casa in questi mesi, tra promossi e bocciati.

Matteo Azzali approva Anita e Jonas: cos’ha detto l’ex Grande Fratello

Per questo riguarda la coppia formata da Anita e Jonas, Matteo Azzali è stato chiaro: secondo lui sono una bella coppia, giovane, un po’ timida, ma sincera. In particolare, ha apprezzato il fatto che non si siano buttati subito in una storia “da copertina”, ma che abbiano costruito un’intesa piano piano. Diverso il discorso su Domenico e Benedetta, che hanno alimentato rumors di un possibile flirt. Secondo Matteo, però, tra loro c’è solo una grande amicizia e non nascerà nulla di romantico tra i due all’interno del Grande Fratello.