Jonas e Anita dividono il pubblico del Grande Fratello 2025: c'è chi ama la coppia e chi invece non è del tutto convinto della loro genuinità

La storia d’amore nata tra Jonas e Anita al Grande Fratello 2025 continua a dividere il pubblico. I due ragazzi fanno sognare molti telespettatori del reality, che in queste settimane si sono appassionati tanto alla relazione di questi due giovani apparentemente così diversi e invece così vicini su tanti aspetti di vita. Eppure, c’è anche l’altra faccia della medaglia: chi crede che la coppia sia nata un po’ a tavolino e per gioco. Gli appassionati di reality sanno bene che giocare in coppia, soprattutto se di fidanzati, è avere una marcia in più nel programma e, quasi sicuramente, arrivare fino alla fine del percorso.

Un dettaglio che ha portato molti a sospettare delle coppia in questi giorni, soprattutto di fronte al primo bacio arrivato dopo il messaggio aereo dei fan. A sollevare nuove discussioni è stata poi una lite che è nata tra Jonas e Anita pochi giorni fa, che avrebbe fatto balzare agli occhi di qualcuno un atteggiamento forzato, non del tutto spontaneo e naturale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Jonas e Anita spaccano il web: perché la coppia del Grande Fratello 2025 non convince del tutto

E infatti, se spulciamo tra i commenti degli utenti del web sotto il video del chiarimento tra i due fidanzati, postato sul profilo Instagram del Grande Fratello, si nota qualche critica anche forte nei confronti della coppia. “Ma quale coppia, tutto fake! Non vedo interesse, emozioni…”, ha scritto una spettatrice; c’è invece chi ha aggiunto: “Jonas per me sta solo giocando.. non c’è quel friccicarello tra sti due”. Va tuttavia detto che sono tantissimi i sostenitori della coppia, coloro, dunque, secondo i quali i due stanno benissimo insieme. Se è vero che non si intravede una passione travolgente, secondo molti Jonas e Anita sono una coppia sana e matura: “Belli e complici, finalmente una coppia equilibrata!”, ha commentato un fan.

