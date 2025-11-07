Jonas e Anita, è finalmente arrivato il bacio al Grande Fratello 2025 ma c'è chi li critica: ecco cos'è accaduto

Il primo vero bacio è ufficialmente scattato nella Casa del Grande Fratello (ed era attesissimo da molti): Jonas Pepe e Anita Mazzotta hanno ceduto all’attrazione reciproca e si sono baciati. Il tutto è però accaduto in un contesto un po’ particolare, che a qualcuno è parso non proprio spontaneo. Sulla casa sono infatti arrivati i primi messaggi aerei e uno di questi era proprio per Jonas e Anita: “Il caso non esiste. #Jonita”, è il messaggio che i fan hanno voluto far arrivare alla coppia.

"Domenico del Grande Fratello ha avuto una relazione con Luisa Esposito"/ Gossip bomba: "Valentina lo sapeva"

Frase che ha scatenato i concorrenti del Grande Fratello che, tra urla entusiaste, hanno iniziato a chiedere a Jonas e Anita, lì con loro a leggere il messaggio, di baciarsi. Questo è servito per arrivare al primo fatidico bacio della coppia, che si è lasciata andare davanti a tutti e colta dall’entusiasmo per il messaggio dei fan. Dopo giorni di corteggiamento, Jonas è dunque riuscito a conquistare Anita, eppure sul web c’è chi li critica.

Valentina e Domenico si sono lasciati, caos Grande Fratello: "Metto fine alla storia"/ Cos'è successo

Pioggia di critiche per Jonas e Anita dopo il bacio al Grande Fratello: ecco perché

A molti spettatori da casa questo bacio non è parso così sincero, anzi. Il fatto che sia arrivato solo dopo l’arrivo di un aereo con un messaggio per loro ha fatto storcere il naso a molti. C’è chi, infatti, ha scritto: “Mamma mia, che brutto, non più niente di naturale in questi ultimi grande fratello, tutto calcolato, tutto pensato al minuto, la naturalezza e la spontaneità non esistono più!”; chi ancora ha notato “Fino ad ieri non se lo voleva baciare, passa l’aereo e magicamente lo bacia, più finti e falsi di sti due mai visti!” Insomma, la tempistica e la situazione hanno fatto pensare al peggio, ovvero che il bacio sia stato fomentato solo dal fatto che la coppia piace ai telespettatori a Casa. Sarà davvero questa la verità?

Marius Kendi, il padre di Grazia contro Anita "Una stratega al Grande fratello"/ "Mattia? Bravissimo ragazzo"