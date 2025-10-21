Nuovo scontro tra Giulia e Jonas al Grande Fratello 2025 dopo l'ultima diretta: la ragazza chiede un chiarimento sul loro rapporto. Amicizia finita?

Jonas Pepe è stato al centro di numerose polemiche nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello 2025, e continua ad esserlo. Giulia Saponariu ha voluto un confronto diretto col gieffino, che in un video mostrato in puntata la accusava di aver giocato con lui, facendogli credere di essere interessata ad avere più che un’amicizia. Il faccia a faccia ha portato a nuove accuse di Giulia e ad una non risoluzione, se non parziale, della frattura che si è creata nel loro rapporto.

Giulia ha ammesso di non trovare più in lui il Jonas degli inizi del Grande Fratello: “Il Jonas che ho conosciuto all’inizio era un altro… – ha esordito, spiegando poi ciò che le ha fatto male – Io non mi aspetto che tu commenti con un ‘lei è piccola’, che è la cosa che più non sopporto… questa cosa me la aspetto da una persona molto più grande di me, non da un coetaneo. Io e te abbiamo quasi 4 anni di differenza…”.

Jonas Pepe le ha allora risposto: “Quello che hai visto nelle ultime due settimane non è neanche in minima parte il Jonas che vedrai per tutto il resto del tempo, perché qua dentro viviamo tutti un’evoluzione che neanche ci rendiamo conto…”. Ma Giulia non si è fatta incantare dalle sue parole filosofiche, e ha aggiunto: “Se tu fai affermazioni su una persona, mi dici: ‘Noi non ci conosciamo’, poi però vai a dire che sono piccola? Ti contraddici da solo! Se tu non vuoi che io mi comporta così con te, portati a un allontanamento, allontanati da me, altrimenti fraintendo anche io. Così dovevano andare le cose, non che ne parlavi con altri.” Tra i due è allora calato il gelo, e Giulia ha chiesto a Jonas come comportarsi d’ora in poi nella Casa: “La soluzione è continuare a stare insieme in amicizia, senza esagerare in niente. Ci deve essere un equilibrio”, ha suggerito Jonas a Giulia che non è però apparsa convinta.