Jonas e Anita hanno avuto un riavvicinamento dopo lo scontro nato in diretta al Grande Fratello 2025: che stia per scoppiare il flirt?

Riavvicinamento in atto tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta al Grande Fratello 2025. Durante la notte, i due ragazzi hanno avuto un momento ‘privato’, durante il quale non sono mancati abbracci e sguardi imbarazzati. Una sorpresa se si pensa che, proprio nel corso della diretta, tra i due ragazzi c’è stato uno scontro causato da una frase detta da Sonia Bruganelli su Anita, che ha alimentato i dubbi già esistenti di Jonas. Il modello teme che Anita stia giocando con lui e non sia del tutto sincera nei suoi confronti, quando invece lui prova un interesse reale per lei.

Dopo la discussione in diretta, Jonas e Anita hanno però avuto modo di parlare e, in un momento in solitaria in zona beauty, lui ha tentato un riavvicinamento anche fisico, che ha però trovato dall’altra parte una Anita un po’ frenata.

Jonas e Anita di nuovo vicini dopo lo scontro in diretta al Grande Fratello 2025: lui parla di ‘cotta’, lei…

Vedendola frenata, lui è partito prendendole soltanto la mano, mentre Anita ha ribadito, un po’ imbarazzata, “siamo amici”. Jonas ha allora risposto a questa dichiarazione invitandola a viversi tutta la situazione con leggerezza: “Non è che stiamo a parlare d’amore qui, stiamo parlando di una cotta”, ha spiegato, ammettendo così di avere un chiaro interesse sentimentale nei suoi confronti. Anita non è ancora pronta a lasciarsi andare ma accetta gli abbracci e le dimostrazioni di Jonas, il che sembra far pensare alla possibilità che tra i due possa effettivamente nascere un flirt nella Casa del Grande Fratello. Certo, tutto è ancora agli inizi: è chiaro che Anita abbia ancora dei freni che le impediscono di lasciarsi andare a certi sentimenti. Riuscirà Jonas ad abbattere questo muro?

