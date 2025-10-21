Nasce un nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello 2025 tra Jonas Pepe e Omer Elomari dopo lo scivolone del primo su Grazia Kendi

Nonostante la riappacificazione di qualche giorno fa, il rapporto tra Jonas Pepe e Omer Elomari al Grande Fratello 2025 continua ad esser fatto di disaccordi e scontri. Tra i due gieffini sembra non esserci alcuna affinità, ma non mancano i confronti che li trovano sempre da parti del tutto opposte. Così, quando Jonas si è reso protagonista di uno scivolone nei confronti di Grazia Kendi nel corso della puntata del 20 ottobre, Omer l’ha colta al balzo per fare proprio il suo nome durante il momento della nomination.

Anita Mazzotta choc: "Mamma sapeva quanto le restava da vivere"/ "Non me l'ha detto affinché facessi il GF"

Per Omer, Jonas meritava di finire al televoto per aver dimostrato un atteggiamento sbagliato e grave. Quando dopo la diretta Jonas ha chiesto a Omer se l’avesse nominato, quest’ultimo non si è nascosto e ha anzi ammesso tutte le motivazioni che l’hanno portato a votarlo. Questo ha scatenato tra i due un nuovo scontro.

Ivana Castorina, confessione sul coming out/ "A mio fratello l'ho detto poco prima del Grande Fratello 2025…"

Grande Fratello, nasce un nuovo scontro tra Jonas Pepe e Omer dopo le ultime nomination

Omer ha tenuto a sottolineare a Jonas il suo comportamento scorretto nei confronti di Grazia, ma lui ha replicato: “Anche tu sei un po’ arrogante, pensi di sapere un po’ troppo. La ragione tua ci sta, però se devi infierire e dirmi che ho sbagliato… Tu puoi anche dirmelo, io mi sono preso le mie responsabilità.” “Se io ti critico in faccia, non vuol dire che ti odio. Io ho detto che hai sbagliato con quell’atteggiamento… – ha continuato allora Omer, ribadendo che – Io mai direi una cosa così a una ragazza”. Parole, queste, che hanno scatenato la nuova reazione di Pepe: “Non mi devi fare la lezioncina, – ha tuonato – non devi darmi lezioni di vita perché so perfettamente che non ci si comporta così con una ragazza, lo so!” Lo stesso Jonas ha però invitato Omer a tentare di appianare le divergenze per poter convivere serenamente nella Casa del Grande Fratello. Una proposta che Omer ha accettato, anche se il risultato sarà tutto da vedere.