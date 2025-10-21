Jonas Pepe fa uno scivolone contro Grazia Kendi in diretta al Grande Fratello 2025 e Simona Ventura sbotta. Lui piange e si scusa

Non è stata una serata facile per Jonas Pepe quella della quarta puntata del Grande Fratello 2025. Il concorrente è stato messo sotto torchio da Simona Ventura, in modo ironico, per i suoi apprezzamenti alle donne della Casa. Alcuni video hanno mostrato in diretta commenti anche scottanti di Jonas su Grazia Kendi in primis, oltre che su Giulia Saponariu e Rasha Younes, e proprio questi commenti hanno scatenato l’ira della prima citata.

La reazione di Grazia ha suscitato l’ira di Jonas, esplosa poi in un fuori onda con un’uscita ben poco piacevole. “Che cazz* ti guardi? – è infatti sbottato contro la gieffina – Stai zitta, muta! Non sono qua per doverti dare spiegazioni.”, le ha detto. Espressioni di fronte alle quali Simona Ventura ha chiesto di poter intervenire immediatamente nella Casa.

Jonas Pepe fa uno scivolone in diretta al Grande Fratello 2025, poi si scusa e piange

“Questo non è il modo di trattare le donne, zitta e muta non lo dici!”, ha tuonato la conduttrice contro Jonas Pepe in diretta al Grande Fratello. E ha continuato: “Questo comportamento non è affatto accettabile! Modera le parole e conta fino a 10 quando ti sale la carogna, come dico io. Chiudere e chiedere scusa è la prima cosa.” A cercare di metterci una pezza è stata allora Sonia Bruganelli, ricordando che “Loro non hanno dimestichezza con la televisione, bisogna ricordarlo questo.” Durante la pubblicità, Jonas è scoppiato in lacrime, il che ha portato la conduttrice a chiamarlo in confessionale; qui il 24enne si è scusato: “Scusate, ho sbagliato al 100%. Io ho un rispetto enorme per la donna in sé e rispondere male… non è che sono caduto, ho fatto proprio uno scivolone!”