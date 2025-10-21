Jonas Pepe 'tagliato' al Grande Fratello 2025: la scena della brutta uscita contro Grazia Kendi censurata su Mediaset Infinity

Jonas Pepe è stato il protagonista di una scena molto discussa nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello 2025. Il concorrente si è reso protagonista di una brutta uscita nei confronti di Grazia Kendi proprio durante la diretta, finendo per far infuriare la stessa Simona Ventura. Al centro di alcuni filmati, che ne hanno messo in evidenza atteggiamenti non proprio corretti e parole anche forti su alcune donne della Casa, Jonas è prima finito mira delle critiche degli opinionisti in studio, poi delle stesse donne da lui criticate o commentate.

Stanco delle accuse e vistosamente infastidito, Jonas ha risposto in malo modo a Grazia Kendi, che in quel momento voleva affrontare con lui una discussione su quanto successo. Le sue parole – “Che c*zzo guardi? Zitta, muta devi stare” – dette in diretta su Canale 5, hanno scatenato l’intervento della conduttrice e la sua ramanzina in diretta. Ramanzina che ora non esiste più.

Jonas Pepe, censurata la scena della brutta frase contro Grazia Kendi al Grande Fratello 2025? Il web accusa

Chi ieri non ha potuto vedere la puntata del Grande Fratello 2025 in diretta, e vuole oggi recuperarla attraverso Mediaset Infinity, scoprirà che tutta questa scena – dalla brutta uscita di Jonas alla ramanzina di Simona Ventura – è stata del tutto tagliata. Il blocco si interrompe appena prima della frase di Jonas a Grazia per poi saltare direttamente al blocco successivo, dedicato a Donatella Mercoledisanto. Un dettaglio che è balzato agli occhi di alcuni utenti del web, che hanno però trovato la mossa scorretta, nonché a favore di Jonas. C’è chi infatti ha accusato il GF di “proteggerlo”, chi invece trova scorretta questa censura. Sta di fatto che la polemica è già accesa. Per chi volesse recuperare la scena tanto discussa, vi lasciamo il video alla fine dell’articolo.

