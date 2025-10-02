Jonas Pepe spiazza al Grande Fratello 2025 con una rivelazione "particolare" sul poeta Giacomo Leopardi: "A 19 anni gli scrissi una lettera..."

Jonas Pepe spiazza al Grande Fratello 2025: rivelazione su Giacomo Leopardi

Tra i concorrenti del Grande Fratello 2025 che si stanno mettendo in mostra in questi primi giorni troviamo anche Jonas Pepe, forte di una spiccata personalità e senza troppi peli sulla lingua. L’inquilino ha già avuto modo di sorprendere il pubblico con rivelazioni spiazzanti, questa volta però è andato in scena un siparietto alquanto particolare durante una conversazione con Francesco Rana nel giardino della Casa.

Helena Prestes e Javier Martinez si sposano?/ Gli ex Grande Fratello infiammano il web: "Presto un annuncio"

I due concorrenti si sono infatti ritrovati a chiacchierare da soli su argomenti piuttosto importanti, come il senso della vita e il fatto che questa, senza emozioni vissute appieno, sarebbe piatta. Argomenti molto profondi e che hanno portato lo stesso Jonas a fare una dichiarazione spiazzante, per certi versi “surreale”, tirando in ballo nientemeno che il poeta Giacomo Leopardi.

Francesca Carrara, perché è finita con l'ex marito?/ Al Grande Fratello 2025 svela: "Mi ha amata tanto ma…"

“Tu lo conosci Leopardi?“. domanda il ragazzo a Francesco, per poi rivelargli: “Io scrissi una lettera a lui a 19 anni, dove in poche parole lo rimproveravo ma in maniera molto rispettosa, perché a 19 anni non ero nessuno per criticare”.

Jonas Pepe sul poeta: “Gli dissi che la vita è un dono…“

Jonas Pepe al Grande Fratello 2025 racconta infatti di aver scritto una lettera a Giacomo Leopardi, poeta de L’Infinito, ricordato anche per la sua visione pessimistica della vita. E, proprio in merito a questa visione, il concorrente spiega di averlo voluto rimproverare: “Gli ho detto che, secondo me, non si era impegnato abbastanza per vivere appieno la vita, per essere felice“.

Giulia Soponariu, qual è il suo uomo ideale?/ Rivelazione al Grande Fratello 2025!

Il discorso si è fatto via via più profondo, in merito soprattutto al concetto del “piacere”: “Lui parlava così della vita: per lui l’uomo puntava a Il piacere, non a un piacere, e il piacere inteso come senso esteso, perenne e illimitato. L’uomo invece è un alternarsi di piaceri, è altalenante questa cosa: io quindi gli ho espresso che questa cosa è bella così, che la vita è un dono, perché senza dispiacere non ci sarebbe stato il piacere. Insomma, era una lettera importante“.

Il video di questa chiacchierata tra i due coinquilini ha ovviamente fatto il giro del web, scatenando la meraviglia e l’ironia di numerosi utenti per le dichiarazioni del concorrente.