Jonas Pepe choc contro Omer Elomari: "Fuori di qui sarei arrivato allo scontro fisico!" Nuova lite al Grande Fratello 2025

Jonas Pepe e Omer Elomari sono ai ferri corti al Grande Fratello 2025. I due gieffini si sono scontrati sin dall’inizio e dopo poche settimane dall’inizio del GF hanno sfiorato una rissa per futili motivi. Dopo un breve chiarimento in diretta sembrava che i due avessero risolto i problemi e invece ieri c’è stato un nuovo attacco, Omer non ha apprezzato il modo con cui il giovane si è rivolto a Grazia e per questo lo ha nominato, di tutta risposta Jonas lo ha affrontato dicendo che è un arrogante e che da lui non vuole nessuna lezione. Finita qui? Assolutamente no, perché ieri in serata gli autori, per movimentare la situazione, hanno chiesto ai concorrenti di rispondere ad alcune domande sui coinquilini per movimentare la situazione.

Ed a questo punto Jonas Pepe ha attaccato Omer Elomari al Grande Fratello 2025 dicendo che se non ci fossero state le telecamere si sarebbero picchiati. “Tu sei finto con me. Perché le pacche sulla spalla, le strette di mano sono estremamente false sia da parte tua, che da parte mia.” ha premesso Jonas aggiungendo che tra di loro c’è una sorta di finto rispetto reciproco perché sono in televisione e ci sono le telecamere ma entrambi si stanno profondamente sulle scatole e prevede una lite a breve tra di loro ed infine ha lanciato un affondo che ha spiazzato il rivale: “Dato che sono una persona matura cercherò sempre di evitare lo scontro fisico perché davanti alle telecamere non si può fare”.





Jonas Pepe e Omer Elomari ai ferri corti al Grande Fratello: continuano gli scontri

Le dichiarazioni di Jonas Pepe hanno letteralmente spiazzato Omer Elomari che ha incredulo ha chiesto: “Ma cosa intendi dire, che se fossimo stati fuori da qui avresti voluto combattere fisicamente contro di me? Ah, sì? Ok sarei contento”. Jonas, a questo punto, ha rincarato la dose: “Non hai idea quanto vorrei anche io! Sarei contentissimo, ma una marea. Te lo giuro”. Insomma Jonas Pepe e Omer Elomari sono ai ferri corti al Grande Fratello 2025, la loro strategia di capirsi e comprendersi e la loro riappacificazione sono durate solo poche ore ed è singolare che il 24enne, entrato nella Casa come poeta nel giro di pochi giorni si sia reso protagonista di violente liti ed abbia minacciato di picchiare il rivale.