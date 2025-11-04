Jonas Pepe e Anita Mazzotta, flirt al Grande Fratello? Lei: "Ecco perché non l'ho baciato" Silenzio rotto durante la diretta

È in corso un flirt tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta al Grande Fratello? I due sin dai primi giorni nella Casa più spiata d’Italia hanno dimostrato di avere un certo feeling fatto di sguardi complici e alchimia e per questo motivo Simona Ventura con tutta la squadra del GF hanno voluto vederci chiaro e chiesto ai diretti interessati se c’è del tenero e chiama dunque i due ragazzi, soprannominati Jonita dal popolo del web, in confessionale.

Prima di sentire le parole dei diretti interessati sono state mostrate le clip in cui i due hanno ammesso di provare una forte attrazione reciproca. Jonas ha ammesso: “A me lei piace da quando sono entrata in casa” e Anita gli ha fatto eco: “C’è da parte di entrambi un’affinità. Ma questa cosa ovviamente mi spaventa perché credo di non essermi mai sentita così…Ha degli occhi interessati, purtroppo.” C’è un flirt tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta al Grande Fratello? Jonas si è sbilanciato: “Non vedo l’ora di baciarla…” Tuttavia una cena romantica Anita ha scansato il bacio di Jonas diventando rossa.



Grande Fratello, Jonas innamorato di Anita? Lei svela: “Ecco perché non l’ho baciato”

Nascerà una nuova coppia al Grande Fratello 2025? Jonas Pepe e Anita Mazzotta si metteranno insieme? Subito dopo la clip Anita ha rotto il silenzio sul perché non ha baciato Jonas: “Al momento il bacio no perché non mi fido di lui. Io ho dei dubbi come lui li ha su di me e continuo ad averceli.” “Io le ho risposto che per fidarsi è necessario buttarsi nelle cose…” A Cristina Plevani, che un amore lo ha vissuto nella Casa, questa coppia intriga tantissimo. Poco prima, invece, Sonia Bruganelli aveva sentenziato: “Siete se posso permettermi le persone più intelligenti la dentro, quindi godetevela, noi abbiamo dei punti di vista però vivetevela. È importante ciò che sentite voi.”