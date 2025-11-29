Una lettera di Jonas Pepe riporta la serenità in Anita Mazzotta dopo i dubbi di quest'ultima sulla loro relazione.

Dopo aver espresso i propri dubbi sulla relazione con Jonas Pepe a Giulia ed essersi sfogata anche con Rasha, Anita si ritrova in camera da letto con Jonas che le chiede se stia bene avendo notato in lei uno strano atteggiamento. La Mazzotta gli risponde che ha solo voglia di godersi le ultime settimane nella casa del Grande Fratello senza pensare al fuori anche se ammette che è normale avere dei momenti di riflessione. Jonas, così, le svela di averle scritto una lettera e la invita a prenderla. “Se mi vuoi più romantico, dovrai aspettare almeno un annetto”, dice Jonas provando a smorzare la tensione.

Con il sorriso, Anita gli chiede se possa leggere ciò che ha scritto e Jonas le risponde positivamente. “Prima di leggerla voglio un abbraccio fortissimo”, dice Anita che si lascia andare tra le braccia del ragazzo.

Le parole di Jonas Pepe per Anita Mazzotta

Dopo aver ritrovato il sorriso tra le braccia di Jonas che le dice che, se vuole, può anche leggere la poesia ad alta voce, Anita legge i versi del fidanzato che, poi, pone la lettera anche a Grazia. “Ti è piaciuta? Ho preso spunto da qualche aereo“, dice poi Jonas baciando la fidanzata.

“Io non sono complicata”, dice poi Anita. “Ammazza se lo sei. Lo sono pure io però...”, replica Jonas ammettendo le difficoltà incontrate in alcune occasione nel gestire il suo umore. Tra risate, baci e abbracci, i due ritrovano il sorriso e la pase. “Bisogna dare il tempo a questi momenti qua e li accantono”, dice riferendosi al suo sfogo. “Però non farci l’abitudine“, conclude Jonas.