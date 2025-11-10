Anita Mazzotta e Jonas Pepe innamorati al Grande Fratello: come sta evolvendo la loro storia d'amore dopo il bacio

Nella Casa del Grande Fratello 2025, il rapporto tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta si sta evolvendo sempre più rapidamente e intensamente. Ma, procediamo con ordine. I due hanno stretto un’amicizia speciale fin dal loro ingresso nel reality, conquistando molti fan, che hanno iniziato a farsi chiamare “Jonita“, unendo i loro nomi. Tuttavia, dopo poco, Anita ha dovuto lasciare la Casa per la tragica scomparsa della madre, malata da tempo. Tuttavia, a seguito di alcuni giorni, la gieffina ha scelto di tornare nel programma, proprio come avrebbe voluto la mamma.

Da lì, il legame con Jonas è diventato ancora più solido, avanzando alla velocità della luce. Recentemente, durante una chiacchierata con Grazia Kendi e Rasha Younes, il giovane ha ammesso di sentirsi coinvolto e, allo stesso tempo, spaventato da ciò che sta nascendo con la coinquilina: “È bellissimo, ma per me è una cosa nuova che non provavo da tanto tempo. E poi, in un posto come questo, dove tutto è amplificato, mi sorgono tante domande“. Dopodiché, Jonas ha parlato direttamente con Anita, confessandole: “Adesso se attaccano te, è come se attaccassero me. Mi stai fo**endo il cervello!”.

Anita e Jonas, scatta il bacio al Grande Fratello: dettagli

Ebbene, dopo tante dichiarazioni e dubbi, negli ultimi giorni è poi finalmente arrivato il bacio tra Jonas e Anita. Tutto è accaduto dopo che un aereo, fatto volare dai fan sopra la Casa, ha mostrato uno striscione con la scritta: “J + A, il caso non esiste“. Un messaggio che ha emozionato i due, spingendoli a lasciarsi andare ad un tenero bacio. “Lo hanno visto prima loro di noi“, ha detto Anita subito dopo, sorridendo. Nei giorni precedenti, la ragazza aveva spiegato di essere restia a iniziare una relazione, soprattutto dopo essere rientrata nel reality in seguito a un lutto, ma la vicinanza con Jonas è stata più forte delle sue paure.

Dal canto suo, invece, Jonas ha confessato a Domenico D’Alterio di provare “qualcosa di importante” per Anita. Dopo il bacio, poi, non sono mancate le reazioni degli altri inquilini. Difatti, Grazia Kendi ha detto ironicamente: “Ci sono voluti mille euro”, riferendosi allo striscione pagato dai fan. Ad ogni modo, non resta che continuare a seguire il Grande Fratello per scoprire come si evolverà questa storia d’amore.