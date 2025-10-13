Flirt in corso nella casa del Grande Fratello? I fan sognano di veder nascere una relazione tra Jonas Pepe e Giulia Soporaniu

Si sa che l’amore al Grande Fratello potrebbe catalizzare l’attenzione del pubblico che è sempre meno puntata dopo puntata perché il format appare usurato da moltissimi anni a questa parte. Nonostante questo un vero e proprio flirt non è ancora nato nella casa anche se quelli più vicini alla realizzazione dello stesso sono Jonas Pepe e Giulia Soponariu.

I due si sono dedicati del tempo insieme tra baci, effusioni e piccole attenzioni nel corso delle giornate che vanno a formare le settimane. E c’è stato un episodio che ha fatto sognare i fan e un certo tipo di pubblico: in giardino insieme ai compagni il ragazzo elogiando la ragazza se n’è uscita con una frase simile: “Troppo sveglia la mia donna”.

Jonas Pepe e Giulia Soponariu potrebbero essere la prima coppia del Grande Fratello?

La prima coppia ufficiale del Grande Fratello potrebbe essere composta da Jonas Pepe e Giulia Soponariu? I fan lo sperano anche se bisogna dire che lui sembrava essere molto interessato ad Anita Mazzotta tanto da averla punzecchiata diverse volte su vari argomenti, tanto che sui social si parlava di loro come dei ‘Jonita’.

Ma nella casa più spiata d’Italia non bisogna mai prendere questi cambi repentini di attenzione come qualcosa di granitico perché lì dentro tutto è amplificato e così pure i sentimenti. Nel corso della puntata di stasera si parlerà di questo loro flirt? Senza dubbio, ma anche della drammatica storia di Rasha così come della rissa intercorsa proprio tra lui e Omer.

