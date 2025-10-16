Jonas Pepe torna a far discutere: il concorrente del Grande Fratello 2025 accusato di frasi sessiste e misogine.

L’aria inizia già a farsi pesante al Grande Fratello 2025; giusto il tempo di prendere dimestichezza con il mezzo televisivo, con le dinamiche tipiche della Casa più spiata d’Italia, ed ecco che spuntano le prime ruggini e roventi contrasti tra i concorrenti di questa edizione. Spicca in particolare Jonas Pepe, tra gli osservati speciali dopo le ultime circostanze e in particolare la lite con Omar Elomari che per poco non è sfociata in qualcosa di molto più scabroso. Ora il concorrente è finito nuovamente nel mirino del web: una polemica veemente da parte dei fan che – come riporta Lollo Magazine – avrebbero poco gradito delle sue frasi considerate sessiste e misogine.

Tutto sarebbe accaduto durante la notte, una conversazione tra appunto Jonas Pepe, Francesco Rana e Simone De Bianchi. Il primo si è confrontato con i coinquilini a proposito di Giulia e Rasha con esternazioni che in un primo momento non alimentano particolari polemiche. “Giulia mi darebbe spensieratezza, Raga invece è più matura”. Dunque, il concorrente del Grande Fratello 2025 in questo caso si è limitato ad un ragionamento su ciò che le due ragazze potrebbero offrirgli in termini di rapporto. E’ nel prosieguo del discorso però che si sarebbe lasciato andare alle frasi che starebbero alimentando una vera e propria bufera sui social.

Bufera su Jonas Pepe del Grande Fratello 2025: accusato sui social di sessismo e misoginia

“Quando inizio a interessarmi a una donna la faccio impazzire; ho capito come funzionano le donne: ragionano tutte uguali, è sempre la stessa tarantella”, queste le frasi considerate sessiste e misogine pronunciate da Jonas Pepe e che hanno indispettito non poco i fan del Grande Fratello 2025. Il giovane ha poi rincarato la dose: “Non me ne frega nulla, tanto è sempre così”. Insomma, il concorrente sfodera il suo ego ergendosi a onnisciente sulle – presunte – orbite di pensiero delle donne. Convinto di ‘fare impazzire’ ha forzato troppo la mano ed effettivamente il pubblico dei social non ha per niente gradito le sue esternazioni.

Stereotipi, frasi fatte, eccessi di ego; c’è un po’ tutto nelle parole di Jonas Pepe secondo il popolo del web. Come racconta Lollo Magazine, il concorrente del Grande Fratello 2025 è riuscito anche a peggiorare la situazione con le parole successive. “Se ci provo con Raha e non va, ho finito… Però devo farlo, è troppo topa…”. Poi chiude in bellezza: “Mi chia****i anche Grazia!”.