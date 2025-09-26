Il video di presentazione di Jonas Pepe è scomparso sul sito e sui social del Grande Fratello: ecco cosa ci sarebbe dietro la sparizione.

Il Grande fratello di Simona Ventura sta per iniziate e, a pochi giorni dalla prima puntata, scoppia il giallo intorno a Jonas Pepe, uno dei primi concorrenti annunciati. La presentazione di Jonas aveva già scatenato l’entusiasmo del web che, nelle scorse ore, in seguito ad alcuni indizi, ha cominciato a pensare ad una probabile squalifica di Jonas prima ancora dell’ingresso.

Sul sito e sui canale social del Grande Fratello, infatti, è scomparso il video di Jonas e, successivamente, Amedeo Venza ha pubblicato un’indiscrezione secondo cui due concorrenti avrebbero violato il regolamento vedendosi a Roma per accordarsi su eventuali dinamiche da realizzare nella casa. Da qui l’ipotesi che sarebbe saltato l’ingresso di Jonas nella casa del Grande Fratello. Un giallo sul quale è stato fatto chiarezza.

Cosa ci sarebbe dietro la sparizione del video di presentazione al Grande Fratello di Jonas Pepe

A fare luce sulla vicenda che coinvolge Jonas Pepe è Fanpage secondo cui la sparizione del video di Jonas Pepe sarebbe dovuto ad una scelta tecnica. “Si sarebbe deciso di ridurre i video con gli indizi dei concorrenti da sei a cinque” – scrive Fanpage Da lunedì 22 settembre “gli spettatori, giorno per giorno, stanno conoscendo il volto e parte della storia di Matteo, Anita, Omer, Francesca e Giulio. Questi contenuti saranno pubblicati fino a venerdì. La giornata di sabato, invece, si sarebbe deciso di dedicarla a un altro tipo di video, ovviamente inerente alla nuova edizione del Grande Fratello”, fa sapere ancora Fanpage.

Nonostante la cancellazione del video, dunque, Jonas dovrebbe essere uno dei concorrenti del Grande Fratello di Simona Ventura. Il pubblico, tuttavia, scoprirà tutto di lui solo lunedì 29 settembre durante la messa in onda della prima puntata.