Jonas Pepe, lo studio e la passione per la recitazione e per la moda. Nella casa del Grande Fratello è esplosa la passione con Anita Mazzotta.

Jonas Pepe sta partecipando all’attuale edizione del Grande Fratello e il suo percorso non sta passando affatto inosservato, infatti è uno dei concorrenti più seguiti e chiacchierati. Nella casa più spiata d’Italia il 24enne si è scontrato spesso con Omer Elomari, i due non riescono proprio ad andare d’accordo e non fanno nulla per nascondere la loro reciproca antipatia.

Il gieffino è iscritto alla facoltà di Scienze Politiche, però ha una grande passione anche per la recitazione e la moda, infatti frequenta l’Act School di Nicola Donno e lavora per vari brand come modello. Nella casa del Grande Fratello si è ritrovato spesso al centro delle polemiche, non solo per i suoi scontri con Omer Elomari ma per aver discusso anche con altri suoi compagni di avventura e non solo.

Jonas Pepe, la frase infelice su Grazia e il flirt con Anita: dopo il bacio non si frenano più

Nelle scorse settimane il 24enne è stato molto criticato per aver detto che aveva gli ormoni a palla e gli sarebbe piaciuto farsi una sco**ta con Grazia anche se voleva conoscere Rasha. In diretta non ha reagito bene quando Simona Ventura ha mostrato la clip e con tono infastidito si è rivolto alla gieffina dicendo: “Che ca**o ti guardi? Muta”. A causa del suo atteggiamento è stato bacchettato dalla conduttrice in puntata, lui si è giustificato dicendo che ha dei valori precisi e ha un enorme rispetto delle donne ed è per questo che non vuole passare per quello che non è.

Jonas Pepe al Grande Fratello sin dall’inizio è sembrato interessato ad Anita Mazzotta, da quando è rientrata nella casa non ha mai smesso di corteggiarla. Lei all’inizio non riusciva a lasciarsi andare ma nei giorni scorsi mentre erano in giardino è scattato il bacio tra loro dopo aver visto un aereo dedicato a loro due. Da quel momento la gieffina non si è più frenata, nella casa si ritagliano spesso momenti per stare da soli dove si lasciando andare a baci e tenerezze. Il loro flirt si trasformerà in amore? Lo scopriremo.