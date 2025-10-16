Jonas Pepe innamorato di Rasha Younes al Grande Fratello 2025: "Mi piace" Ecco perché è la sua donna ideale e scarica Giulia Soponariu

Stanno entrando sempre più nel vivo le dinamiche al Grande Fratello 2025 e nei giorni scorsi i telespettatori hanno notato una forte vicinanza tra due gieffini tanto da arrivare a ipotizzare che stesse nascendo una nuova coppia formata da Jonas Pepe e Giulia Soponariu. E invece a smentire la nascita di un legame sentimentale tra di loro ci ha pensato lo stesso 24enne. Ieri notte Jonas si è lasciato andare alle confessioni con Francesco Rana rivelando che non è Giulia la ragazza che potrebbe fargli battere il cuore ma un’altra.

Al Grande Fratello, Jonas Pepe ha rivelato che Giulia Soponariu gli piace come amica, la trova una ragazza solare e spensierata che porta leggerezza nelle sue giornate, ma c’è un grosso limite che è la differenza d’età: “Lei ha pur sempre 20 anni e io 24. Chi ascolta potrebbe dire che la differenza tra 20 e 24 è poca, ma 4 anni alla nostra età è tanto….Io ho la mia vita, sto all’ennesimo anno di università, ho fatto diverse esperienze. Molte delle esperienze che ho fatto sono state proprio in questi ultimi anni.”



E se con Giulia Soponariu non potrà esserci nulla perché per lui è solo un’amica sembrerebbe che Jonas Pepe sia già innamorato di Rasha Younes al Grande Fratello. Il giovane ha ammesso che la 32enne è la sua donna ideale e di avere molti punti in comune con lei: “Mi ritrovo più in Rasha. Non è che mi piacciono le donne mature, ma a livello di mentalità mi trovo molto meglio con loro”. E subito dopo ha confessato di essere pronto a lanciarsi e fare la prima mossa con Rasha: “È Rasha che mi interessa. Devo attaccare? Ok! Però io se faccio una mossa sbagliata che ci provo con Rasha e con Rasha non va io ho finito. Dopo ci continuo a provare lo stesso fino a quando sto qui dentro. Non è che faccio la mossa e poi mi tiro indietro e ci provo con Giulia, non è da me, non sono uno che fa queste cose.” Saranno Jonas Pepe e Rasha Younes la prima coppia del Grande Fratello 2025?