Jonas sempre più vicino a Rasha al Grande Fratello: cos'è successo nella notte e come cambieranno le dinamiche con il ritorno di Anita

Jonas Pepe vicino ad un’altra concorrente del Grande Fratello. Sin dalle prime ore del suo ingresso nella Casa, il gieffino ha attirato l’attenzione del pubblico per il suo carattere vivace e per i suoi comportamenti con le donne. Inizialmente, sembrava interessato ad Anita Mazzotta, tanto che era persino nato un gruppo di fan che tifava per la coppia, chiamato “Jonita“. Dopo l’improvviso ritiro nella giovane, però, Jonas ha iniziato a guardarsi intorno, avvicinandosi a diverse coinquiline: da Giulia a Grazia, fino ad arrivare, più recentemente, a Rasha Younes.

In particolare, ieri notte, si è ritrovato a letto con alcuni compagni, tra cui Rasha. Al che, hanno iniziato a flirtare in maniera sospetta, con Jonas che continuava a ripeterle che aveva delle cose da dirle. Il giovane ha specificato che non doveva parlare né di amore né di amicizia, bensì di altro. Alla fine, i due hanno rimandato la conversazione al giorno seguente, lasciando tutti col fiato sospeso e lasciando intravedere un grande feeling tra di loro.

Rasha e Jonas vicini al Grande Fratello: cos’è successo

Ad ogni modo, questa sera, gli equilibri della Casa verranno nuovamente stravolti. Difatti, dopo aver abbandonato circa una settimana fa, Anita Mazzotta farà il suo ritorno nella Casa più spiata d’Italia, una notizia che gli altri inquilini sicuramente non si aspettano. Nonostante la perdita della madre, Anita ha scelto di darsi una seconda possibilità nel reality, essendo questo anche un grande desiderio della stessa mamma. A questo punto, chissà se Jonas si riavvicinerà di nuovo ad Anita o se, invece, continuerà a conoscere Rasha.