Jonas Pepe stuzzica Anita Mazzotta al Grande Fratello 2025: i due si confrontano e il modello svela di considerarla un'arpia.

Nella casa del Grande Fratello, i concorrenti cominciano a svelare le carte e a raccontarsi per provare a stringere rapporti più stabili. Dopo le lacrime di Francesca Carrara che ha raccontato le proprie difficoltà economiche, nella casa del Grande Fratello, Jonas Pepe e Anita Mazzotta si ritrovano a confrontarsi. Il modello non è diretto ma cerca di tirare fuori dalla coinquilina ciò che ha dentro attraverso un discorso che coinvolge anche Giulio. “Sei un po’ un’arpia” esordisce Jonas lasciando Anita perplessa che risponde seccamente: “Non mi definisco cosi, e ti dò anche eventualmente le motivazioni”.

Jonas precisa che la sua non è un’offesa spiegandole che da qualche giorno la sta osservando e ha capito di avere di fronte una persona abbastanza misteriosa aggiungendo di volerla conoscere per capire anche le cose che ha dentro e che ancora non ha detto.

Anita Mazzotta e Jonas Pepe si stuzzicano al Grande fratello

Nella conversazione tra Anita Mazzotta e Jonas Pepe si inserisce anche Giulio che si lascia andare ad una serie di complimenti per la ragazza. Giulio, tuttavia, ammette di aver paura di restare deluso dalla sua conoscenza ammettendo che ha paura di rimanere deluso nella conoscenza, sempre nei confronti di Anita, perché “appari come una di quelle persone che piacciono a me, molto intelligenti, vere e naturali” aggiunge lui.

Anita, poi, torna sulle parole di Jonas. “Non sono arpia” ribatte ancora la ragazza aggiungendo poi che il suo fare domande nasce dalla necessità di conoscere le persone con le quali sta passando il tempo nella Casa.

“Hai uno sguardo che dice troppo” continua Jonas, “Mi spaventi”. Un botta e risposta che ha entusiasmato il pubblico convinto che tra i due, in futuro, possa nascere qualcosa.