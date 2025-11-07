Jonas Pepe e Anita Mazzotta sempre più vicini al Grande Fratello 2025: lui si sbilancia ma la reazione di lei spiazza.

Dal rientro di Anita Mazzotta nella casa del Grande Fratello 2025, diverse cose sono cambiate, soprattutto nel rapporto con Jonas Pepe. Quest’ultimo, infatti, si è avvicinato ad Anita e ha cominciato a sbilanciarsi provando a farle capire che la sua non è semplice amicizia. Un rapporto sempre più stretto che sta mettendo in difficoltà anche Simone che, a sua volta, non nasconde di provare un interesse per la Mazzotta. Anita, tuttavia, trascorre molto più tempo con Jonas con il quale, tra alti e bassi, il legame sta diventando forte.

Tra i due non mancano momenti di confronto e di confessioni come quanto accaduto nella scorse ore quando Jonas, in un momento tranquillo sul divano, si è sbilanciato ulteriormente nei confronti della coinquilina che, tuttavia, continua a non fidarsi totalmente.

Jonas Pepe e Anita Mazzotta: il bacio è vicino?

Anita Mazzotta ammette di non riuscire a capire totalmente gli atteggiamenti di Jonas nei suoi confronti. Secondo la ragazza, Jonas sarebbe contraddittorio perché, dopo essersi sbilanciato a parole nei suoi confronti, sembrerebbe aver messo delle distanze tra loro. “Basta che sei convinto, o ti avvicini o ti allontani” spiega la ragazza. Jonas, tuttavia, le spiega di non aver mai messo in dubbio il sentimento e l’interesse che nutre nei suoi confronti non riuscendo, tuttavia, a convincerla totalmente.

Di fronte alla diffidenza di Anita, decide così di svelarle il motivo per cui, in alcuni momenti, si allontana. “Non riesco a stare vicino a te senza baciarti” ammette ma ancora una volta Anita, pur sorridendo, appare titubante.