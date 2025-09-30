Jonas Pepe insinua dubbi al Grande Fratello 2025: “C’è chi si avvicina troppo in fretta, tutto calcolato”. Gli inquilini tremano.

Ieri, lunedì 29 settembre 2025 è iniziata la nuova stagione del Grande Fratello 2025 con la presentazione di tutti i concorrenti protagonisti di questa edizione di Simona Ventura. E anche se l’esperienza nella casa è appena iniziata, gli inquilini stanno già notando le prime strategie, in particolare Jonas Pepe si è accorto che alcuni nella casa stanno già giocando in modo piuttosto spudorato.

Il ragazzo, entrato per penultimo nella casa del GF, si è messo a parlare con Simone e Giulia e con loro ha condiviso le prime impressioni sui compagni, svelando di essere piuttosto infastidito dagli atteggiamenti delle prime ore nel reality. “Ho visto alcuni con degli obiettivi”, ha detto Jonas Pepe, riferendosi alle strategie degli altri gieffini nella casa. In effetti, i casalinghi e le casalinghe, come li chiama Simona Ventura, stanno sgomitando per ritagliarsi un posto nel mondo dello spettacolo e per vincere il reality, una competizione ardua ma senza dubbio più autentica di quella della versione VIP del Grande Fratello.

Jonas Pepe, di quali concorrenti sta parlando?

Jonas Pepe è uno dei concorrenti del Grande Fratello 2025 che sta facendo più scalpore e che sta destando più curiosità in assoluto nella casa più spiata d’Italia. Il ragazzo, confidandosi con Simone e Giulia ha espresso il suo parere sugli altri, sospettando che siano già pronti ad adottare una strategia. Il ragazzo però non ha fatto i nomi dei diretti interessati, di chi starà parlando? Di certo si dimostra sveglio e capace di avere le antenne alzate per smascherare eventuali giochi sporchi.