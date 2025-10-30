Jonas Pepe smascherato da Floriana Secondi al Grande Fratello: "Sei disonesto, provochi e fai strategia per squalificare Omer Elomari"

Anche nella quinta puntata del Grande Fratello 2025 non è mancato un acceso scontro tra Jonas Pepe e Omer Elomari. I due non si capiscono, non hanno nessun punto d’incontro e nessuno dei due risparmia frecciate all’altro. Per Omer Jonas è invidioso di lui, lo invidia ed è geloso perché lui parla varie lingue ed è più maturo. “Io ti faccio sentire talmente piccoli che loro mi alzeranno le mani così escono immediatamente” ha provocato Jonas.

“Omer è uno delle persone più deboli perché ha bisogno di approvazione…un giocatore come lui va messo fuori uso.” ha continuato Jonas. Lo scontro tra i due è poi proseguito in diretta ma Jonas ha voluto precisare che lui non vuole essere un leader ma solo se stesso. Da parte sua Omer ha contraccambiato: “Lui aspetta che io alzo le mani? No, non arriveremo a questo punto mai, siccome lui è una persona provocatore lo farà ma le sue provocazioni…vedremo chi arriva prima a cedere alle provocazioni.”



Lo scontro tra Jonas e Omer al Grande Fratello ha surriscaldato sempre di più il clima. Pepe ha attaccato Omer: “Qua dentro hai ancora tutte le persone accanto ma chi è Omer quando è solo? Quando sarai solo che farai.” A questo punto nel discorso è intervenuta a gamba tesa Floriana Secondi contro Jonas Pepe: “Sei invidioso di Omer perché è forte ma tu cosa vuoi fare, vuoi che ti alzi le mani per farlo cacciare? Sei disonesto” A questo punto, però, Jonas ha ribattuto attancandola: “Tu la scorsa puntata mi hai detto che mi davi una capocciata e questo essere di buon esempio? Non ti capisco quando parli e penso che quando uno parla deve essere chiaro”