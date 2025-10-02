Jonas Pepe svela di avere un tatuaggio sul Lato B e lo mostra nella Casa del Grande Fratello, spiazzando i gieffini: cos'è e significato

Sono bastati pochi giorni nella Casa del Grande Fratello a Jonas Pepe per imporsi sin da subito come uno dei protagonisti. Il concorrente ha dimostrato di essere pronto a dire la sua, anche in modo critico, e di avere ben pochi peli sulla lingua. Cosa che ha dimostrato anche nelle ultime ore, quando ha ammesso di avere un tatuaggio in un posto del corpo molto particolare e non visibile. In giardino con Simone e sua mamma, Jonas ha svelato di aver un tatuaggio “sul culo”.

“Sapete che io ho una frase di Notorious Big tatuata sul culo”, ha ammesso Jonas, dicendosi anche pronto a mostrare a Simone di cosa si tratta. Quando il ragazzo e sua madre si sono detti curiosi, lui si è calato i pantaloni e ha mostrato il tatuaggio senza problemi.

Jonas Pepe ha un tatuaggio sul lato B e lo mostra ai compagni al Grande Fratello: ecco cosa significa

Il tatuaggio in questione è una frase di una canzone di The Notorious B.I.G. che recita: “I knew that I was goin’ somewhere”. Il significato è “sapevo che stavo andando da qualche parte“, una frase che Jonas ha ammesso di sentire vicina al suo modo di essere e alla sua vita. Ma Jonas, nelle ultime ore, sta facendo parlare di sé anche per un’altra affermazione fatta: il gieffino ha infatti ammesso di aver scritto una lettera a Giacomo Leopardi, essendo un suo grande fan. “Quando avevo 19 anni ho scritto una lettera a Leopardi. – ha ammesso Pepe durante una chiacchierata con Francesco – Sì gli ho scritto una lettera, dove in poche parole lo rimproveravo, però in maniera molto rispettosa perché a 19 anni non ero nessuno rispetto a lui. Ho voluto dire la mia e con toni molto rispettosi”, ha quindi aggiunto.

