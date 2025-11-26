Omer Elomari accusa Jonas Pepe di voler farlo ingelosire avvicinandosi a Rasha al Grande Fratello 2025: nervi tesi e nuovo faccia a faccia

Jonas Pepe e Omer Elomari, duro faccia a faccia al Grande Fratello 2025

Non si placano i dissapori tra Jonas Pepe e Omer Elomari al Grande Fratello 2025 e, dopo il duro confronto nella puntata di lunedì, è arrivato un nuovo faccia a faccia nella Casa. I due concorrenti non riescono proprio a trovare un punto d’incontro e lo stesso Omer, nelle scorse ore, ha ammesso quale sarebbe la presunta strategia del coinquilino contro di lui: quella di farlo fuori dal gioco una volta per tutte.

Nel nuovo faccia a faccia, come mostra una clip pubblicata sul sito del reality, arriva però una nuova accusa da parte di Omer indirizzata a Jonas: secondo Elomari, infatti, il coinquilino si starebbe avvicinando a Rasha con un fine ben preciso. “Tu pensi che io sia vicino a Rasha per farti ingelosire?“, si domanda esterrefatto Pepe, con Omer che conferma: “È una strategia tua e la pensi“.

Jonas a quel punto nega tutto e, anzi, rimarca di essere felicemente fidanzato con Anita Mazzotta: “Ma stai scherzando? Ma manco fossi single“. Omer però non si dice convinto e difende la sua idea: “Ho letto nella testa che potrebbe esserci una possibilità da parte tua… Se ci stai pensando, mettilo da parte. Se vuoi giocare, giochiamo ma in modo pulito“.

Jonas contro Omer, presunte strategie: “Tu mi vorresti fuori da qua“

Omer Elomari ribadisce che, secondo lui, Jonas Pepe avrebbe una strategia ben precisa contro di lui al Grande Fratello 2025: “Tu mi vorresti fuori da qua…”. Il concorrente a quel punto ribatte, a sottolineare la reciproca antipatia: “Perché, tu non mi vorresti fuori da qua?“. Omer però risponde: “No, perché dovrei farti fuori? Fare una strategia per farti fuori non mi serve“.

Il discorso torna poi su Omer e Rasha, con Jonas che vede positivamente la coppia: “Vedo una Rasha diversa nei tuoi confronti e vedo la vostra coppia che può continuare. Perché dovrei rovinare?“. Omer resta comunque della sua idea: “Posso avere il dubbio o no? Anche tu puoi avere il dubbio di me che io potrei farti fuori, ma non è vero“.

Proprio a proposito di provocazioni e presunte strategie, Pepe nega tutto e spiega: “Credimi o meno, io dal primo giorno che sono qua non ho fatto neanche una strategia. Lo sai perché? Perché la migliore strategia è essere te stesso qua dentro“.