Sonia Bruganelli si sbilancia sui concorrenti del Grande Fratello 2025 e dà le sue pagelle dopo l'ultima diretta su Canale 5

Con un video pubblicato sui social ufficiali del Grande Fratello, Sonia Bruganelli ha esposto quelle che sono le sue pagelle sui concorrenti ancora in gara, basate su quanto accaduto durante l’ultima diretta del reality. L’opinionista si è espressa sulle dinamiche principali, rivelando chi sono i suoi promossi e chi, invece, è addirittura ‘bocciatissimo’.

Partendo dallo scontro nato tra Jonas Pepe e Omer Elomari, ha detto: “I due non si prendono e non si prenderanno mai, e devo dire che danno il meglio di loro, forse il peggio, quando sono l’uno contro l’altro. Li promuovo entrambi… due ragazzi in gamba e generosi col Grande Fratello”. Quando però ha annunciato chi, per lei, è il giocatore più provocatore, ha fatto proprio il nome di Jonas, sottolineando che il ragazzo ha assunto volutamente questo ruolo sin da quando è entrato. Tuttavia, nell’ultima settimana, anche Omer, per lei, è stato molto provocatore.

Sonia Bruganelli si sbilancia sui concorrenti del Grande Fratello 2025: la drama queen e l’imprevedibile

“Domenico e Mattia? Mi piacciono entrambi ma il primo di più.”, ha poi continuato Bruganelli nelle sue pagelle, spiegando che “Domenico ha iniziato in salita, poverino continua a ricevere pietre. Lui lo promuovo perché ci fa ridere”. Meno dolce è stata con Mattia: “Lui è rimandato, perché ultimamente con Grazia non mi piace molto come si sta comportando… inizia a giocarci un pochino troppo, lo sa che lei è coinvolta, quindi un pochino meno!”

Promosse invece a pieni voti Rasha e Francesca, perché “Mi piacciono le persone con caratteri forti”. Ad essere bocciatissimo è invece “l’ex fidanzato di Rasha, non mi è piaciuto per niente”. Bruganelli ha quindi concluso, eleggendo Grazia “Drama queen”, Mattia “chiacchierone”, Domenico “l’imprevedibile, ma in senso positivo”, “divertente” Benedetta, ed “empatica” Donatella.