E' stato trovato senza vita il 32enne Jonathan Forzan, il ragazzo di Riva Ligure che era sparito da tre giorni: ecco tutto quello che sappiamo

Ormai non vi sono più dubbi: è di Jonathan Forzan il corpo senza vita ritrovato stamane in mare. Il 32enne di Riva Ligure era sparito da tre giorni, dallo scorso 22 luglio 2025. Di lui si era persona ogni traccia e i genitori e i famigliari avevano lanciato appelli sui social e sul web a chiunque avesse visto il loro caro, ma attorno alle ore 12:00 di oggi, venerdì 25 luglio 2025, si è spenta ogni speranza di ritrovare in vita Jonathan Forza. Il ragazzo è stato infatti rinvenuto cadavere in quel di Sanremo, al largo delle acque della nota città ligure dove si svolge il festival della canzone italiana.

Cosa è successo? All’alba del 23 luglio scorso, come ricorda TgCom24.it, erano scattate le ricerche visto che il ragazzo aveva fatto perdere ogni traccia di se. Sulla spiaggia erano state ritrovate le sue infradito e i suoi vestiti, ma di Jonathan Forzan non vi era neanche l’ombra. Un ritrovamento che aveva fatto subito temere il peggio e che aveva allarmato i famigliari, fino alle drammatiche notizie di oggi. L’ultimo volta il 32enne di Riva Ligure era stato visto dai nonni, martedì mattina attorno alle ore 9:30: era uscito da casa loro in costume da bagno e stava andando molto probabilmente in spiaggia, approfittando del beltempo, ma ciò che è successo dopo resta un mistero.

JONATHAN FORZAN TROVATO AL LARGO DI SANREMO: HA AVUTO UN MALORE?

Cosa è successo? Fra le ipotesi più accreditate, anche se al momento è ovviamente ancora presto arrivare a conclusioni, quella che Jonathan Forzan si sia sentito male in acqua e che nessuno si sia accorto di lui, finendo appunto per morire annegato e venendo trascinato dalla corrente.

Sembrerebbe essere esclusa al momento l’ipotesi di una possibile aggressione o di un omicidio, così come quella del gesto volontario. Tutte domande a cui cercheranno di rispondere gli inquirenti nelle prossime ore, nel frattempo la comunità di Riva si sta stringendo attorno alla famiglia del giovane poco più che trentenne, la cui scomparsa sembra al momento un mistero.

