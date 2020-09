Jonathan Galindo, chi è/ Challenge mortale: ha spinto 11enne di Napoli al suicidio?

Si riaccendono i riflettori sulla questione Jonathan Galindo, fenomeno web nato negli Usa e che si è poi velocemente diffuso anche in Europa fino a giungere in Italia. Trattasi dell’ennesima challenge online che però potrebbe avere gli stessi effetti della Blue Whale e che potrebbe aver spinto il giovane 11enne napoletano a togliersi la vita lanciandosi dal balcone, all’undicesimo piano. Prima di compiere il folle gesto, infatti, il ragazzino ha lasciato un biglietto choc con scritto: “Mamma papà vi voglio bene ma devo seguire l’uomo con il cappuccio”. E la mente è subito andata a quel buffo pupazzo che si fa chiamare Jonathan Galindo – nome naturalmente inventato – riferibile ad una immagine rubata dal produttore di effetti speciali cinematografici, Samuel Catnipnik, che rappresenta il celebre cartone Pippo, ma in modo completamente diverso e inquietante. Il dubbio è che l’11enne sia stato contattato da uno dei creatori di questa challenge mortale spingendolo a sottoporsi a sfide e prove autolesioniste fino ad arrivare al suicidio. Una challenge partita dal web e che, come rammenta Bufale.net, ha come obiettivo quello di adescare bambini in rete proponendo loro giochi autolesionisti fino a spingerli a togliersi la vita.

JONATHAN GALINDO ED IL CASO DI NAPOLI

Jonathan Galindo è solo una delle varie challenge mortali online che da tempo spaventano i genitori di ragazzini. Queste sfide, infatti, riescono a far entrare la giovane vittima in un vero e proprio vortice dal quale diventa difficile uscirne e che può portare a tragedia simili a quella avvenuta a Napoli. Ma qual è il “modus operandi” di Jonathan Galindo? Solitamente, come spiega Il Messaggero, il ragazzino viene raggiunto da una richiesta di amicizia su Instagram, Facebook o Tik Tok seguita dalla domanda: “Vuoi giocare con me?”. Ad inviarla è un anonimo utente dal nome Jonathan Galindo e che ha come foto profilo l’immagine simile al personaggio Disney. L’incubo ha inizio una volta accettato il messaggio. Prende così il via una sorta di gara fatta di piccole step con difficoltà sempre più elevate. Nel messaggio di Jonathan Galindo è presente anche un link che propone di entrare in un gioco con le varie sfide di coraggio. Online non vi è un solo profilo ma ce ne sono molteplici differenziati da piccoli dettagli nel nome come ad esempio un punto. Tra le varie prove, raccontano alcuni ragazzi, c’è anche quella di incidere con una lama sulla pelle dell’addome le iniziali del proprio nome o il numero del diavolo 666.



© RIPRODUZIONE RISERVATA