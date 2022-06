Jonathan Kashanian a Ballando con le stelle 2022?/ L’appello a Milly Carlucci: “Chiamami!”

Jonathan Kashanian a Ballando con le stelle 2022?

Jonathan Kashanian a Ballando con le stelle 2022? Corre il gossip che viene in parte confermato proprio dal diretto interessato. Jonathan Kashanian ha infatti lanciato un chiaro appello a Milly Carlucci in vista della prossima edizione dello show del sabato sera di Rai 1 attraverso un’intervista rilasciata a TVBlog. “Cara Milly, se mi chiami a Ballando con le stelle ti assicuro che non te ne pentirai!” ha annunciato.

Aggiungendo: “E poi ho letto che, secondo indiscrezioni, tra i concorrenti ci sarà Iva Zanicchi. Ecco, allora io sfido ufficialmente la mia carissima amica Iva!” In effetti anche la cantante ha espresso il desiderio, qualche tempo fa, di partecipare al programma nelle vesti di ballerina: che la Carlucci decida di assoldare entrambi nella prossima edizione di Ballando con le stelle?

Jonathan Kashanian pronto a Ballando con le stelle 2022: “Ancora nessun provino per ora”

Jonathan Kashanian vorrebbe essere uno dei prossimi concorrenti di Ballando con le stelle e non è affatto preoccupato dal confronto con la severa giuria: “È l’ultima cosa che mi spaventa, sono una persona schietta, non ho paura di confrontarmi. – ha infatti ammesso durante l’intervista – I giurati di Ballando sono tutti capaci e non le mandano a dire, ma penso di potermela cavare e di poter tenere testa, sempre con educazione. La verità è che mi piacerebbe lavorare con Milly, è da anni che ci incrociamo, a Detto Fatto ci siamo spesso collegati con lei, è sempre stata generosa e gentile.”

Al momento, comunque, non ci sono ancora stati contatti ufficiali tra Jonathan e la produzione di Ballando: “Che io sappia no, ma andrebbe chiesto al mio agente. Di sicuro io non ho fatto alcun provino per Ballando.” ha spiegato il conduttore.











