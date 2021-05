Jonathan Kashanian tra gli ospiti di Game of Games, il game show condotto da Simona Ventura in prima serata su Rai2. L’ex vincitore del Grande Fratello è pronto a mettersi alla prova in uno dei tantissimi giochi del programma che, dopo una pausa improvvisa, torna nel palinsesto televisivo dell’azienda di Viale Mazzini per la gioia della padrona di casa. In tanti sono curiosi di scoprire quale sarà il look indossato dal popolare personaggio televisivo che, intervistato da 24orenews.it, parlando della sua carriera e del successo ha dichiarato: “non pensavo di averlo già raggiunto, me lo stai dicendo tu! No, non l’ho ancora raggiunto poiché mi mancano dei tasselli molto importanti. Io sono molto severo, sono il dittatore di me stesso, dunque penso spesso agli insuccessi e ai traguardi che ancora devo raggiungere. Fra poco compio 40 anni e ci sono ancora molte cose che voglio fare!”.

Una carriera iniziata quasi per caso nella casa del Grande Fratello, ma Jonathan di strada ne ha fatta visto che ha lavorato con grandi nomi della televisione italiana. A cominciare da Piero Chiambretti su cui ha detto: “ho lavorato 10 anni con lui e ho imparato la cura di una scaletta”.

Jonathan Kashanian: “devo dire grazie a Chiambretti e Barbara D’Urso”

Non solo, Jonathan Kashanian ha voluto ringraziare anche Silvia Toffanin: “con lei ho lavorato per 10 anni. Abbiamo fatto una tv garbata, grande rispetto per gli ospiti, un grande rispetto per tutto lo studio dove ho trascorso tanti anni di paradiso, con una persona squisita e con cui sono stato molto bene”, ma anche Barbara D’Urso: “è la mia maestra dell’asilo, la stimo molto e anche se non ho mai lavorato con lei siamo molto amici. Da lei ho imparato molto, lei è la prima che arriva la mattina e l’ultima che esce la sera. I risultati infatti si vedono, per me è una numero uno!”.

Impossibile non menzionare Bianca Guaccero compagna di avventura a “Detto Fatto”: “è nata nel mio stesso giorno e nello stesso mio anno, con cui ho imparato a condividere con generosità l’amore sul palco, una caratteristica non comune nel mondo televisivo. Bianca non è una possessiva, lei dona se stessa e il palco che mi ha accolto a braccia aperte e di questo sono molto riconoscente”. Infine parlando del suo futuro in tv ha precisato: “in Italia non abbiamo uno show che vorrei condurre, mi piacerebbe una formula che racchiuda un mix di Chiambretti Night più un Fiorello nelle sue serate del sabato sera su Rai1. In questo lavoro non sei mai arrivato, bisogna sempre e continuamente studiare e mi auguro di poter fare questo lavoro almeno fino a 70 anni”.

