Jonathan Kashanian, tra i primi vincitori del Grande Fratello ed esperto di moda: le ultime sulla vita sentimentale ‘off limits’.

Dal Grande Fratello alla moda; proprio il trionfo nel reality per l’edizione del 2004 ha spalancato le porte del mondo dello spettacolo per Jonathan Kashanian. Presenza fissa nei salotti televisivi quando si tratta di approfondire tematiche relative allo stile, alle scelte estetiche e anche in riferimento ad argomenti di interesse quotidiano relativi all’attualità.

Classe 1981 è originario di Israele, ha dedicato alla moda gran parte della sua carriera come testimoniato anche dalle sue prime apparizioni in tv – appunto al Grande Fratello – dove già si distingueva per scelte ricercate e sopraffine in termini di stile e outfit.

Da Verissimo a La Vita in Diretta, il parere di Jonathan Kashanian è tra i più richiesti quando si tratta di argomentare e disquisire a proposito di moda. “Lo stile per me è sintomo di eleganza, sono due concetti associati” – spiegava in un’intervista recente – “Non mi piacciono le volgarità e l’ostentazione”.

Jonathan Kashanian, il valore della riservatezza vince sulla curiosità di gossip

Seppur travolto da un grande clamore mediatico dopo la vittoria del Grande Fratello nel 2004, Jonathan Kashanian non ha mai amato mettere la propria vita privata al centro della scena. Con grande abilità è riuscito a respingere le ingerenze mediatiche anche in riferimento al suo orientamento sessuale. Da sempre la sua presunta omosessualità è un tema particolarmente chiacchierato ma lui, come giusto che sia, ha sempre lasciato correre le voci senza sentire l’esigenza di confermare o smentire il contenuto.

Ne consegue una grande riservatezza sul tema sentimentale: Jonathan Kashanian è fidanzato? Un interrogativo che è destinato a non trovare risposta, un tema off limits per l’ex vincitore del Grande Fratello. In passato sono emersi rumor – particolarmente fantasiosi – a proposito di un presunto flirt con Bianca Atzei dopo l’esperienza condivisa all’Isola dei Famosi 2025. Entrambi ovviamente non mancarono nelle smentite sottolineando una grande amicizia e nulla di più.